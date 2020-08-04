Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kanser Derneği 2 noktada bebek bakım kabini yerleştirmek için anlaşma yaptı. Dernek belediyeden ücretsiz tahsis ettiği alanların kullanım hakkını kabinleri kurması için bir şirkete verdi. Şirket ise buraya ATM yerleştirerek cebinden tek kuruş çıkmadan yıllık 8-10 milyon liralık kazanç sağladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kanser Derneği kent merkezinde 2 noktada bebek bakım ve emzirme kabini yerleştirmek için anlaşma yaptı. Geçen yıl Ekim ayında kabinler yerleştirildi. Bir süre sonra kabinlerin yanına 2 bankaya ait ATM koyuldu. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Davut Çakıroğlu, yaptığı araştırmada derneğin 10 yıllığına kiraladığı alanların kullanım hakkını emzirme kabinlerini yapması karşılığında bir şirkete verdiği ve şirketin de bu alanlara ATM yerleştirdiğini ortaya çıkardı. Çakıroğlu, sponsorluk ve reklam anlaşmalarının yanı sıra ATM kiralarından yüksek gelir elde eden şirketin derneğe cüzi bir ödeme yaptığını dile getirdi.

BELEDİYE 10 YILLIĞINA PARA ALMADAN VERDİ

Türkiye Kanser Derneği yetkilileri Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne giderek, AB tarafından desteklenen bebek bakım ve emzirme kabinlerinden 2 tanesini 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Mumhane önüne yerleştirmek istediklerini belirterek kendilerine yer tahsis edilmesini istedi.

Belediye derneğe her iki yerde yaklaşık 25 metrekarelik alanları 10 yıllığına para almadan verdi. Dernek, anlaşmalı olduğu Atlantis adlı şirkete bebek emzirme ve bakım kabinleri yapması karşılığında bu yerleri devretti. Şirket de geçen yıl Ekim ayında 2 kabini belirlenen alanlara yerleştirdi. Ancak bir süre sonra bebek emzirme kabinlerinin duvarlarının reklam için kiraya verilmeye başlanması ve kabine banka ATM'leri yerleştirilmesi üzerine İYİ Parti Grup Başkan Vekili Davut Çakıroğlu araştırma yapmaya başladı.

HER TÜRLÜ GELİRİ ŞİRKET ALIYOR

Bebek emzirme kabinleri ve ATM konusunu belediye meclisinde de gündeme getiren Davut Çakıroğlu, mecliste derneğe yer tahsis edilmesi konusunda bir karar alınmadığını dile getirdi.

Çakıroğlu, "Dernek kabinler için AB fonlarından para almış. Bu çocuk emzirme kabinleri ülke genelinde 16 belediyeye kurulmuş. Toplam kabin sayısı yaklaşık 200. Dernek, kabinleri Atlantis şirketine para karşılığında yaptırmış. Ayrıca kabinlerin duvarlarına reklam alıyor. Her kabinin yanında 2 ATM koydurmuş. Onların kirasını da şirket alıyor. Sadece ATM'lerden yıllık alınan kira 8-10 milyonu buluyor. Şirket, derneğe de çok cüzi bir miktar para ödemesi yapıyor. Yani şirketin cebinden tek bir kuruş çıkmıyor. Ama bütün kazancı şirket alıyor" dedi.

DERNEK ADINA ANLAŞMAYI ŞİRKET YAPIYOR

Davut Çakıroğlu, dernek ile şirket arasındaki ilişki hakkında da yaptığı araştırmada ilginç bir bulguya ulaştığını belirterek, "Belediyeden aldığım bilgiye göre, Atlantis firmasının yönetim kurulunda bulunan Bekir Güley isimli şahıs, belediyeye giderek derneğin kendisine verdiği yetki belgesini göstererek anlaşma yapmış" diye konuştu.

KABİNLER HAKKINDA VERİLEN BİLGİ

İYİ Partili Davut Çakıroğlu bu konuyu meclis gündeminde de dile getirdi. Belediye meclisinde Türkiye Kanser Derneği'ne yer tahsis edilmesi konusunda bir görüşme yapılmadığı söyledi.

Tahsislerin belediye meclisi tarafından yapılabileceğini ve belediyenin usulsüz bir tahsis yaptığını ifade eden Çakıroğlu, belediyeden kabinler ve ATM'ler hakkında bilgi istedi.

Çakıroğlu'na verilen cevapta, bebek bakım ve emzirme kabinlerinin tüm masraflarının sponsor firmalar tarafından karşılandığı, kabinlerde bulunan ATM'lerin projenin sponsor firmalarına ait olduğu, derneğin anlaşmalı olduğu taşeron firma tarafından sponsor bulunduğu ve sponsorlardan elde edilen gelirlerden 5 bin lirasının Türk Kanser Derneği'ne bağışlandığı belirtildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, kabinlerin sözleşme sonuna kadar masraf ve maliyetinin ortalama 225 bin lira, personel giderinin ise 20-25 bin lira olduğu ifade edildi.

"MİLLETİN KANINI EMİYORLAR"

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı (Meydan Parkı) içerisinde ve Mumhane önünde konuşlandırılan kabinlere girişler, kişiye özel kartlarla yapılıyor. Talep eden anneler, kendi ve bebeklerinin kimliğiyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak ücretsiz kartlarını alabiliyor.

Davut Çakıroğlu, yaklaşık bir yıldır kentte bulunan kabinleri kullanmak için şu ana kadar belediyeye 300 kişinin başvurduğunu söyleyerek, "Ben bunları dile getirdiğim zaman, beni kanserle mücadele eden derneğin önünü kesmekle suçladılar. Bu kabinleri belediye yaptırabilir ve aynı şekilde anlaşmalar yaparak bir gelir elde edebilirdi. Bu geliri de tamamını derneğe verebilirdi. Ama şimdi şirketin ne kadar para kazandığını hiç kimse bilmiyor. Bebek emzirme kabini diye milletin kanını emiyorlar" şeklinde konuştu.

Çakıroğlu, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nın birinci derece SİT alanı olmasına rağmen kabin ve ATM'lerin buraya konulması için Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan izin alınmadığını da ileri sürdü.

ŞİRKET TANIDIK

Türkiye Kanser Derneği adına belediyeler ile bebek bakım ve emzirme kabini yapmak için anlaşma yapan Atlantis şirketi, 18 Ağustos 2018'de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde yapılacağını duyurduğu dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın konserini nedensiz bir şekilde iptal etmesiyle gündeme gelmişti. (Sözcü)