Trabzon'da balık fiyatları
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Trabzon'da balık fiyatları

18.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:42
Trabzon'da balık fiyatları

Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 15-25 liradan satışa sunuldu.

Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 15-25 liradan satışa sunuldu.

Halde satılan balık çeşitleri ve kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(Lira)

EN YÜKSEK

(Lira)

Hamsi 15,00 25,00
İstavrit 20,00 30,00
Sargan 35,00 50,00
Çupra 40,00 50,00
Barbunya 25,00 35,00
Çinekop 40,00 45,00
Sarıkanat 40,00 50,00
Mezgit 20,00 50,00
Somon 30,00 40,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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