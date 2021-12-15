TPAO Genel Müdürü Bilgin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bilgin, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları makamında inceledi.

Haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopteri pilotu", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı fotoğraflarını seçen Bilgin, spor kategorisinde ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" karesine oy verdi.

Bilgin, tercihlerine ilişkin olarak, kendisinin de uçak mühendisi olduğunu ve havacılığa ilgisinin devam ettiğini, haber kategorisinde Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçen Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut'un fotoğrafını seçtiğini söyledi.

Yaşam kategorisinde de çok etkileyici fotoğrafların bulunduğu ifade eden Bilgin, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üsse yönelik terör saldırısında şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın birlikte görev yaptığı ve aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği Atmaca'nın fotoğrafından etkilendiğini kaydetti.

Bilgin, hayallerin sınır tanımadığına işaret ederek, spor kategorisinde Suriye'nin Halep ilinde Beşşar Esed rejiminin saldırılarında hasar gören yıkık binada boks antrenörlüğü yapan Ahmet Devvara ve eğittiği gençlerin fotoğrafını tercih ettiğini bildirdi.

TPAO Genel Müdürü Bilgin, fotoğraflara emek veren tüm AA çalışanlarına teşekkür etti.

AA / Oğuzhan Özsoy - Ekonomi Haberleri

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