Toyota otomotivin geleceğini Kenshiki Forum'da tanıttı

Toyota ikinci kez düzenlediği Kenshiki Forum'unda önümüzdeki dönemde sunacağı yeniliklerini tanıtırken, büyük bir değişimin öncüsü olacak mobilite vizyonunun ana hatlarını da aktardı.

Toyota ikinci kez düzenlediği Kenshiki Forum'unda önümüzdeki dönemde sunacağı yeniliklerini tanıtırken, büyük bir değişimin öncüsü olacak mobilite vizyonunun ana hatlarını da aktardı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Kenshiki Forum'da tanıtılan önemli yeniliklerden biri Toyota'nın tamamen yeni bataryalı elektrikli SUV modelinin ön gösterimi oldu.

Yeni e-TNGA platform üzerine yapılacak yüzde 100 elektrikli SUV modeli, yeni platform ile birlikte, Toyota'nın önümüzdeki dönemde çıkacağı bataryalı elektrikli modellerinin ilk adımı olacak.

Önümüzdeki aylarda bu yeni SUV hakkında daha fazla detay vermeye hazırlanan Toyota, ilk etapta bir tasarım silueti ve platform mimarisini paylaştı.

Ön gösterimi gerçekleştirilen ancak henüz ismi açıklanmayan SUV aracı, akıllı tasarım felsefesiyle çok yönlü olacak ve farklı ürün tiplerine adapte edilebilecek.

Yeni e-TNGA platformun ise bazı kilit noktaları sabit kalırken, diğer noktalar değiştirilerek farklı genişlik, uzunluk, dingil mesafesi ve yüksekliği olan araç tiplerine uygulanabilecek. Yeni e-TNGA platformu, önden çekişli, arkadan itişli veya dört çeker sürüşlü araçlara adapte edilebilecek.

Platform böylece farklı batarya boyutlarına ve elektrik motorlarına sahip araçlar için de kullanılabilecek. Toyota, bu çok yönlü yaklaşım sayesinde geliştirme zamanlamasını da kısaltmış olacak.

Model geliştirilmesi tamamlanan ve ilk e-TNGA üzerine yapılacak bu SUV araç Toyota'nın Japonya'daki ZEV fabrikasında üretilecek.

Ar-Ge'nin yüzde 40'ı güç üniteleri için kullanılacak

Toyota, gerçekleştirdiği forumda gelecek için yol haritasını belirlerken, Ar-Ge yatırımlarının yüzde 40'ını geleceğin güç ünitelerinin geliştirilmesinde kullanılacağını açıkladı.

2025 yılına kadar 60 yeni veya yenilenmiş elektrik motorlu model sunacağını bildiren Toyota, bu araçların 10 veya daha fazlasının bataryalı elektrikli veya yakıt hücreli olacağının altını çizdi.

2025'te global olarak 5,5 milyon elektrik motorlu satışı planlayan Toyota, 2030'da ise yakıt hücreli ve bataryalı elektrikli dahil olmak üzere 1 milyondan fazla sıfır emisyonlu satışı gerçekleştirmeyi de hedefliyor.

Böylelikle, 2050'ye kadar Avrupa'yı iklim açısından nötr hale getirme vizyonu uygun olarak AB'nin Yeşil Anlaşmasına uyum sağlanacak.

Geleceğin enerji kaynağı olarak gösterilen hidrojen için dolum altyapısı ve elektrikli şarj ağı yatırımları da desteklenecek.

Toyota, Kenshiki Forum'da sıfır emisyonlu bir toplum için hidrojen potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Global Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde de (SDG) altı çizildiği gibi, son dönemde işletmelerin ve tüketicilerin, geniş uygulama alanları açısından hidrojenin avantajlarına gittikçe artan bir ilgi gösterdikleri ortaya çıktı.

Toyota, dikkat çekici bu ilgi karşısında Avrupa'da hidrojenden maksimum oranda faydalanmak adına Yakıt Hücresi İş Grubu'nu kurdu. Brüksel'de kurulan grup, hidrojenin mobilite ve diğer alanlarda uygulanmasının hızlanmasını sağlayacak ve yeni ticari partnerlerin elde edilmesine katkıda bulunacak.

Hidrojen teknolojisinde öncü konumda olan Toyota, geçtiğimiz hafta yakıt hücreli Mirai'nin ikinci neslini tanıtarak bir kez daha dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı.

Toyota ilk neslini 2014'te tanıttığı Mirai'nin yakıt hücresi sistemini geliştirerek daha küçük, daha hafif ve enerji yoğunluğu daha yüksek hale getirdi. Toyota 2021'de yollara çıkacak olan Mirai ile hidrojenin yüksek potansiyelini ortaya koymaya devam edecek.

Bu teknolojinin sadece otomobillerde değil, ağır ticari araçlar, otobüs filoları, forkliftler ve jeneratörler gibi birçok farklı alanda kullanıldığının altını çizen Toyota, tekneler ve trenler için de testlere de devam ettiğini açıkladı.

Toyota Avrupa merkezlerinde hidrojen ekosistemine odaklanıyor

Toyota aynı zamanda, hidrojen kullanımının yaygınlaşmasını hızlandırmak için Avrupa merkezlerinde hidrojen ekosistemine odaklanarak burada yerel alt yapının nakliye filolarını ve mobilite hizmetlerini destekleyecek.

Toyota, yeni Yakıt Hücresi İş Grubu aracılığıyla daha fazla yerde hidrojen eko-sistemlerinin geliştirilmesini teşvik etmek ve herkesin yararına bir Hidrojen Topluluğu hedefine doğru ilerlemek için endüstri ortakları, ulusal ve bölgesel hükümetler ve kuruluşlarla da yakın bir şekilde çalışacak. Bu sayede yakıt hücresi iş hacminin kısa vadede 10 kat artacağı ifade ediliyor.

Toyota, Kenshiki Forum'da KINTO'nun bir mobilite hizmet markası projesinden KINTO Europe ismiyle yeni bir mobilite şirketine dönüştüğünü de açıkladı.

Bu yeni oluşum mobilite hizmetleriyle geleneksel işlerin ötesine geçmesini sağlamayı hedefliyor. Toyota Motor Europe (TME) ve Toyota Financial Services (TFS) iş birliği ile kurulan KINTO Europe, Almanya'da Köln'de konumlandırılacak. Avrupa genelinde büyüyen KINTO mobilite hizmetleri ve ürünlerini yönetecek şirket Nisan 2021'de faaliyete geçecek.

Bilindiği gibi koronavirüs (Kovid-19) salgını, otomotiv şirketlerine ve tüketicilere olumsuz koşullar yaratırken, diğer yandan birçok insanın yaşam tarzı ile önceliklerini yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

Toyota bunu yenilikçi mobilite hizmetlerini bir fırsat olarak değerlendirerek, esnek mobiliteye olan ilginin artmasını bekliyor. KINTO Europe şirketlere, şehirlere ve kişilere özel hazırlanmış araç abonelikleri, araç paylaşımı, araç havuzu ve çoklu çözümler gibi hizmetlerle bu gereksinimleri karşılamak için ideal bir marka olarak öne çıkıyor.

KINTO Europe'un gelişiminde Toyota'nın Avrupa bayi ağı yine kritik bir rol oynamaya devam edecek. Toyota, bayilerinin bir Mobilte Hizmet Sağlayıcısı'na dönüştürerek köklü iş birliğini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

KINTO bayilerin geleneksel satış ve servis işlerinin ötesine geçerek müşterilerin tam olarak istedikleri hizmetleri vermesini sağlayacak.

KINTO 100 bin araçlık filoya ulaştı

Avrupa'da ilk kez Ocak 2020'de tanıtılan KINTO giderek büyüdü ve popülerliğini artırdı. Şu anda KINTO birçok farklı ve esnek hizmetler sunuyor. Bunlar ise şu şekilde sıralanıyor;

"KINTO One, şimdiye kadar yedi Avrupa pazarında yer alan, her şey dahil bir kiralama hizmeti olarak öne çıkıyor ve 2021'de daha fazla ülkede yer alacak. Şu anda filo yönetimi pazarında 100 binden fazla araçtan oluşan bir filo ile orta ölçekli bir oyuncu haline geldi, KINTO Share, kurumsal müşterilerden bireysel müşterilere kadar çok çeşitli araç paylaşım hizmetleri sunuyor. İrlanda, İtalya, Danimarka, İspanya ve İsveç'te faaliyet gösteren bu hizmetler, yeni pazarlarda da sunulacak.

Bir başka KINTO Share hizmeti de bayi ağı aracılığıyla piyasaya sürülmek üzere geliştiriliyor. KINTO Flex, kısa vadeli, esnek bir araç abonelik hizmeti olarak dikkat çekiyor ve KINTO müşterilerinin tüm Toyota ve Lexus araçlarından yararlanmasına olanak tanıyor. Yıl boyunca çeşitli araç türlerine erişim sunarak, kullanıcıların zevkine ve ihtiyaçlarına hizmet ederek araç sahibi olma özgürlüğünü artırıyor. KINTO Join, çalışanların kendi özel ulaşım ağlarını oluşturmaları için kurulan bir kurumsal araç havuzu çözümü. Şu anda Norveç ve İtalya'da yer alan hizmet Birleşik Krallık'ta da yer almaya başlayacak. KINTO Go, çok modelli yolculuk planlaması hizmetinde toplu taşıma biletleri, park etme, taksi hizmetleri ve etkinlikleri koordine eden bir sistem olarak öne çıkıyor. İtalya'da şimdiden iyi sonuçlar elde eden sistem, kısa vadede daha da genişleyecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız