Tosya'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı - Haberler

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Tosya'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

AA - Mehmet Ulusoylar - Güncel
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Tosya'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Tosya Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda Tosya Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Suat Aktürk'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sahneledi.

Programa Kaymakam Ferhat Özen, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Hasan Mete Dikişçi, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Hisarcık, Tosya, Güncel, Haberler

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