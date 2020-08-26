Tosya'da belediye çalışmaları Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, S.S. Tosya Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nde toplamda 15 bin metrekarelik alan üzerinde üstyapının yenilenmesine yönelik çalışma yaptıklarını söyledi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, S.S. Tosya Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nde toplamda 15 bin metrekarelik alan üzerinde üstyapının yenilenmesine yönelik çalışma yaptıklarını söyledi.

Kavaklıgil, çalışmalarla ilgili gazetecilere Tosya Belediyesine bağlı ekiplerin aynı zamanda kilit parke uygulamalarına da başladığını belirtti.

Kavaklıgil şunları kaydetti:

"Mücavir alan sınırlarımız dahilindeki belli bir bölgeye, mahallemize, sokaklarımıza ya da ara bağ yollarımıza hizmet sunarken mutlaka burada bulunan vatandaşlarımız ile bir araya geliyor ve fikirlerini almaya özen gösteriyoruz. Böylece hem yaptığımız işin kalitesi artıyor hem de vatandaşlarımızın taleplerini anında değerlendirme imkanı buluyoruz. Bu kapsamda, Sabah, Kadife ve 4. Sanayi Sokak üzerinde yapılacak kilit parke çalışmalarını da kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Kaynak: AA