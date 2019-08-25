Torun ve Ağbaba'dan Hekimhan Belediyesine ziyaret

25.08.2019 16:42

CHP Genel Başkan yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Hekimhan Belediyesini ziyaret etti.



Ziyarette CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ Atatürk portresi, Hekimhan Cevizi ve Hekimhan Belediyesi'nin ürettiği Alıç Sirkesi hediye etti.



Burada konuşan Ağbaba, " Hepimizi Türkiye de heyecanlandı hran,epimizin tekrar geleceğe umutla bakmasını sağlayan kısaca her şeyin güzel olmasını sağlayan ön önemli mimarı Seyit Torun'a hoş geldiniz diyorum. O sürecin başından sonuna kadar ittifak görüşmeleri, belediyelerin aday gösterilmesi sürecinde ki başarı hiç kuşkusuz Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel başkan yardımcısı Seyit Torun'dur. Hekimhan bizim göz bebeğimiz, Hekimhan varsa biz varız. Bunun bilincindeyiz, Hekimhan'ımıza ne gerekiyorsa destek vermeye devam edeceğiz" dedi.



Seyit Torun ise, " Başta Genel Başkanımız olmak üzere, bütün örgütümüz ile birlikte Türkiye'nin önünü açtık. İnanıyorum ki tünelin sonundaki ışık göründü. Hep beraber bu yolu birbirimize sarılarak birlikte mücadele ederek devam ettireceğiz. Gelecek günlerimiz çok daha güzel olacaktır" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA