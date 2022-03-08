Torrent'in derdi Fatih Terim'in prensleri! Ya oyuncular gidecek ya da hoca

Aldığı kötü skorlara rağmen yeni sezonun planlamasını yapmaya başlayan teknik direktör Domenec Torrent'in mevcut kadroyla ilgili yönetime rapor sunduğu ortaya çıktı.

OLAY İFADELER

Takvim'in haberine göre; İspanyol hocanın özellikle sezon başında Fatih Terim'in isteğiyle transfer edilen isimler konusunda şok ifadeler kullandığı belirlendi.

"BU OYUNCULAR YETERSİZ"

İddialara göre Torrent'in raporunda Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu ve Alpaslan Öztürk'ün 'Yetersiz' oldukları belirtildi. Tecrübeli hocanın bu 7 futbolcu için "Galatasaray seviyesinde değiller" ifadesini kullandığı öğrenildi.

ALEX VE BERKAN'I DA BEĞENMİYOR

Göreve geldikten sonra Morutan, Barış ve Boey'e az süreler vermeye başlayan Torrent, Alpaslan Öztürk'ü de 3 maç üst üste kadroya almamıştı. İspanyol hocanın Cicaldau ve Berkan'ın performansından da memnun olmadığı biliniyordu.

"NE BULDUYSAK O"

Torrent, 2-0 kaybedilen Konyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında sezon başındaki kadro planlamasına eleştirilerde bulunmuş, Bu takımı ben yapmadım. Bu kadro bana kaldı. Ne bulduysak o" ifadesini kullanarak memnuniyetsizliğini dile getirmişti.

20 MİLYON EURO ÖDENDİ

Ancak Torrent'in beğenmediği 7 isim için 20 milyon Euro bonservis bedeli ödenmesi yönetimin başını fazlasıyla ağrıtacak.

BÜYÜK SIKINTI ÇIKACAK

Sarı-kırmızılılar'ın bu isimlerle yollarını ayırma konusunda büyük sıkıntılar yaşamasına kesin gözüyle bakılıyor. Arda, Feghouli, Babel gibi isimlerle de yola devam edilme ihtimali zayıf. Muslera da topun ağzında.

CAMPOS DEVREDE

Bu futbolcuların en iyi şartlarda elden çıkarılması için Luis Campos'un devreye gireceği belirtiliyor.

HOCA TEK KALDI

Neredeyse kadronun yarısını karşısına alan Torrent'in arkasındaki taraftar desteği de az. Galatasaray'daki bu soğuk savaş ortamında Domenec Torrent'in sezon sonuna kadar koltuğunda kalıp kalamayacağı merak konusu oldu.

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