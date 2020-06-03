Toroslar Belediyesi, yeniden açılan iş yerlerini dezenfekte etti
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Toroslar Belediyesi, yeniden açılan iş yerlerini dezenfekte etti

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreci ile birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan iş yerlerini dezenfekte etmeye devam ediyor.

Toroslar Belediyesi, yeniden açılan iş yerlerini dezenfekte etti
03.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:44

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreci ile birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan iş yerlerini dezenfekte etmeye devam ediyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, normalleşme sürecinde açılan kafe, restoran, lokanta, kahvehane ve diğer iş yerleri ile sağlık merkezlerinde korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları yaparak, halka açık alanları steril hale getiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak adına ilçeyi karış karış tarayarak, dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yapıyor.

Dezenfeksiyon çalışmalarından memnun olduklarını belirten ilçe esnafı, "İş yerlerimizi uzun bir aradan sonra açtık. Toroslar Belediyemiz de iş yerlerimizi dezenfekte etti. Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a bu hizmetinden dolayı teşekkür ederiz. Kendimizin ve müşterilerimizin sağlığını düşünerek biz de gerekli önlemleri alıyoruz" ifadelerini kullandılar.

"Rehavete kapılmayalım"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, esnafın her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Uzun bir aradan sonra yeniden iş başı yapan esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz" dedi.

Yılmaz, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski en aza indirmek amacıyla tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini söyledi. "Kontrollü normalleşme sürecinde de önlemleri elden bırakmıyoruz" diyen Başkan Yılmaz, vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını isteyerek, "Yeni normalleşme sürecini tüm birimlerimizle birlikte koordineli bir şekilde yönetiyoruz. Hem esnafımızın hem vatandaşlarımızın sağlığı için ilçemizdeki iş yerlerini dezenfekte ediyoruz. Riskin devam ettiğini unutmamamız lazım. Bu çalışmalarımızı risk tamamen ortadan kalkıncaya dek devam ettireceğiz. Salgını ancak alacağımız tedbirler sayesinde yenebiliriz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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