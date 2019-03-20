Torbacılar" Kaçarken Yakalandı

Gaziantep'te, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheli polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan A.K. ve M.H'yi Kayaönü Mahallesi'nde takibe aldı.

Polisin "dur" ikazına rağmen kaçan ve "torbacı" tabir edilen zanlılar, kısa süreli kovalamacanın ardından otomobillerinde yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada ise 5 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 12 fişek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA