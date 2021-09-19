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Toprak Razgatlıoğlu Katalonya'da liderliğini sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Toprak Razgatlıoğlu Katalonya'da liderliğini sürdürdü

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) takviminin dokuzuncu durak noktasının ikinci yarışını podyumda tamamladı.

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) takviminin dokuzuncu durak noktasının ikinci yarışını podyumda tamamladı.

İspanya'daki Barselona Pisti'nde gerçekleştirilen ikinci yarışta harika bir performans ortaya koyan Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla puanını 399'a yükseltti. İlk yarışta motosikletindeki sorun sebebiyle liderliği Jonathan Rea'ya kaptıran Toprak, bir gün sonra liderlik koltuğunu devraldı.

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda muhteşem performanslar ortaya koymaya devam ediyor. Sezonun dokuzuncu durak noktasındaki ilk yarışta motosikletindeki elektrik aksamında yaşanan sorun sebebiyle yarışı bırakan Toprak, şampiyona sıralamasında zirveyi Jonathan Rea'ye kaptırmıştı. Bugün gerçekleşen yarışı ise ikinci sırada tamamlayan Razgatlıoğlu, bir gün sonra şampiyona liderliğini devralmayı başardı.

Yarışa ikinci sırada başlayan PATA Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu, harika bir start alarak liderliği Jonathan Rea'nin elinden aldı. Olaylı başlayan yarışta, henüz 1 tur tamamlandığı sırada Tom Sykes ve Lucas Mahias'ın kazası sebebiyle kırmızı bayraklar çıktı. Sürücüler pit alanına giderken Tom Sykes ambulansla sağlık merkezine götürüldü. Yarış, bir süre sonra sürücülerin Superpole yarışının sonucuna göre gride dizilmesiyle tekrar başladı. Yeniden ikinci sırada başlayan Toprak Razgatlıoğlu, ilk virajda liderliği almayı başardı. Yarışın geri kalan kısmında Ruben Rinaldi ile liderlik mücadelesi veren Toprak, damalı bayrağın altından ikinci sırada geçti.

Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla pilotlar sıralamasında puanını 399'a çıkardı ve Katalonya'daki yarış haftasında şampiyona liderliğini sürdürmeyi başardı. Dünya Superbike Şampiyonası takviminin onuncu durak noktası 24-26 Eylül tarihlerinde İspanya'daki Jerez Pisti'nde koşulacak. - İSTANBUL

Toprak Razgatlıoğlu Katalonya'da liderliğini sürdürdü

Toprak Razgatlıoğlu Katalonya'da liderliğini sürdürdü

Toprak Razgatlıoğlu Katalonya'da liderliğini sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Toprak Razgatlıoğlu Katalonya'da liderliğini sürdürdü - Haberler Spor
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