Toprağa gömülü cesedin ardından vahşet çıktı
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Toprağa gömülü cesedin ardından vahşet çıktı

Toprağa gömülü cesedin ardından vahşet çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde amcasının dini nikahlı eşini boğarak öldüren cinayet zanlısının ardından, ölen kadını ormanlık alana gömmesine yardım eden babası ve kardeşi de yakalandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde amcasının dini nikahlı eşini boğarak öldüren cinayet zanlısının ardından, ölen kadını ormanlık alana gömmesine yardım eden babası ve kardeşi de yakalandı.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yazlık Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 yaşındaki Şengül Güler'den haber alamayan dini nikahlı eşi H.B. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olayla ilgili harekete geçen polis ekipleri, Güler'in kaybolmasında şüpheli durumları tespit etti. Bunun üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde Güler'in, eşi H.B.'nin yeğeni Ö.B. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Ekipler tarafından Gebze ilçesinde 9 Haziran tarihinde düzenlenen operasyonla Ö.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Ö.B., cinayeti itiraf ederek tartıştıkları sırada Güler'i boğarak öldürdüğünü söyledi. Öldürdüğü Güler'i gömdüğü yeri itiraf etmesi sonrasında, gece saatlerinde polis ekipleri Gölcük ilçesi Yazlık Mezarlığı'nın yanında bulunan ormanlık alanda arama yaptı. Güler'in cenazesi, ağaçların altında, toprağa gömülü halde bulundu.

Cinayet zanlısının ardından babası ve kardeşi de gözaltına alındı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.B. tutuklanırken, olayla ilgili araştırmalarını sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları kent güvenlik kamerası incelemelerine Ö.B.'nin Güler'i ormanlık alana babası İ.B. (59) ve kardeşi Ö.B. (29) ile birlikte gömdüğü tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Ö.B.'nin önce kardeşi Ö.B.'nin iş yerine gittikleri ve iş yerinden birlikte ayrılan kardeşlerin babaları İ.B.'nin çalıştığı iş yerine gittikleri tespit edildi. Daha sonra, cinayet zanlısı, babası ve ağabeyinin olay tarihinde, Güler'in gömüldüğü alana 300 metre yakında aynı araç içerisinde seyir halinde oldukları kent güvenlik kameralarına yansıdı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan tespitlerin ardından baba İ.B. ve Ö.B.'yi, Gölcük ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahısların, suçlamaları yalanladığı öğrenildi. Şahıslar yapılan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Toprağa gömülü cesedin ardından vahşet çıktı
Toprağa gömülü cesedin ardından vahşet çıktı
Toprağa gömülü cesedin ardından vahşet çıktı
Toprağa gömülü cesedin ardından vahşet çıktı
Toprağa gömülü cesedin ardından vahşet çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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