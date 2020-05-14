Topkapı Sarayı'nın deposunda muhafaza edilen tablolar sanatseverlerle buluşacak
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Topkapı Sarayı'nın deposunda muhafaza edilen tablolar sanatseverlerle buluşacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla ziyarete geçici bir süre kapalı tutulan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, dönüşümlü ve esnek mesai uygulaması çerçevesinde restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Topkapı Sarayı'nın deposunda muhafaza edilen tablolar sanatseverlerle buluşacak
14.05.2020 17:55 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:01

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla ziyarete geçici bir süre kapalı tutulan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, dönüşümlü ve esnek mesai uygulaması çerçevesinde restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Saraylar Tablo Restorasyon Atölyesi'nde Topkapı Sarayı'ndan getirilen 2 bin 270 eserden ilk etapta 200'ü restore ediliyor.

Restorasyon için Resim Müzesi'nin bodrum katında kurulan geçici atölyede eserlerin fotoğrafları çekilerek belgeleniyor, kondisyonları test ediliyor, ultraviyole (UV) ve infrared çekimleri yapılıyor, ayrıca eserin ressamına, imzasına, yüzyılına dair ipuçları değerlendiriliyor.

Yeni tabloların restorasyonu Yıldız Şale ve Resim Müzesi'nde olmak üzere iki atölyede, dönüşümlü olarak mesai yapan 6 kişilik ekiple gerçekleştiriliyor.

Seçilen 200 eser, yeni dönemde Milli Saraylar'a bağlı Resim Müzesi'nin modern müzecilik donatılarına sahip yeni bölümünde sanatseverlerle buluşacak. Eserler, yeni dönemde yepyeni bir kurgu ile sergilenmeye hazırlanırken, bu kapsamda, modern müzecilik kriterlerine uygun aydınlatma, tanıtım, gösterim ve tefriş unsurları yerine getiriliyor. Müzenin yeni bölümleriyle birlikte 2020 yılı içinde açılması planlanıyor.

Türkiye'nin en zengin tablo koleksiyonuna sahip olan Milli Saraylar İdaresi, envanterine dahil ettiği Topkapı Sarayı tablolarıyla paha biçilmez bir kültür mirasının emanetçisi oldu. Topkapı Sarayı'ndan Milli Saraylar Resim Müzesi'ne 2 bin 270 eser gelirken Resim Müzesi'nde "Türkiye'nin en zengin padişah portreleri" koleksiyonu oluşturuldu.

Yeni tablolar arasında Halil Paşa'nın yaptığı padişah portreleri, son halife Abdülmecid Efendi'nin resimleri, ressam Rafael Manas'a ait Sultan III. Selim'in şehzade iken yapılmış portresi yer alırken, yeni eserler arasında Halil Paşa'nın, Halife Abdülmecid Efendi'nin ve Enderunlu ressamların ilk defa sergilenecek tabloları da bulunuyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Milli Saraylar Tablo Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi sorumlusu Hatice Biga, tabloların restorasyon ve konservasyon çalışmalarının devam ettiğini, bir kısmının sergi alanına taşındığını belirtti.

Biga, "Devraldığımız tablolar 16. yüzyıl ve 20. yüzyıl aralarında farklı konseptlerde, yerli ve yabancı ressamlara ait portreler, manzaralar, belge niteliğinde soy ağaçları... Çok farklı ve çok güzel bir koleksiyon bulunmakta. 2020 yılı içinde sergilemeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Topkapı Sarayı'nın deposunda muhafaza edilen tablolar sanatseverlerle buluşacak

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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