Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 87'ye çıktı

Japonya'da Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 87'ye yükseldi.

Japonya'da Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 87'ye yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 8 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Buna göre virüse yakalananlar arasında başkent sahilindeki olimpiyat semtinde barınan iki sporcu da yer alıyor.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 87'ye çıktı.

2021 yazına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın açılış töreni, yarın başkentteki Ulusal Stadyum'da yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan