Tokat TSO ile Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı
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Tokat TSO ile Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı

17.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:19
Tokat TSO ile Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Ziraat Bankası arasında "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansman" protokolü imzalandı.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Ziraat Bankası arasında "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansman" protokolü imzalandı.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik ve Ziraat Bankası Bölge Başkanı Serdar Bulut tarafından imzalanan protokol ile ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı için işbirliği sağlandı.

Çelik, yaptığı açıklamada, "İş dünyasını rahatlatacak, ticarette devrim niteliğinde protokol imzalandı. Çek, senet, DBS gibi tüm alışverişleri güvence altına alacak, iş insanını ciddi ölçüde rahatlatacak Bankkart Başak ile güvenli tedarik zinciri oluşturulacak. Alışverişinizde kullanacağınız kartla vade günü belirleyip ödemeyi kartla yapabileceksiniz. 18 aya kadar vadelendirebileceğiniz, vadeye göre değişken faiz oranlı esnek ödeme seçenekleri ile üründe çek, senet ve ödeme ile ilgili problemler ortadan kalkacak. Alıcı ve satıcı arasındaki güven sorunu aşılacak." diye konuştu.

İmza törenine, Tokat TSO Genel Sekreteri Sinan Ardil ve Ziraat Bankası Tokat Şube Müdürü Mustafa Kırgız katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Sansar

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