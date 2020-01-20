Tokat'tan 19 güreşçi Türkiye Şampiyonası'na vize aldı

20.01.2020 18:55 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:00

Tokat'tan Amasya ve Muş'ta U15 Yıldız Erkekler Serbest Güreş Müsabakası'na katılan 19 güreşçi Türkiye Şampiyonası'na vize aldı.



Muş ve Amasya'da, 18-19 Ocak tarihleri arasında Türkiye Güreş Federasyonu tarafından gerçekleştirilen U15 Yıldız Erkekler Serbest Güreş Müsabakasına katılan Tokatlı sporcular eve 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile döndü. Ayrıca ilk 10 derece içerisinde 19 sporcunun da Türkiye Şampiyonası için vize aldığını söyleyen Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, "Aslanlarımızı kutluyorum. Spor Tokat Projesi kapsamında özellikle güreş branşına büyük ağırlık verdik. Bunun da meyvelerini alıyoruz. 19 sporcu ile Türkiye Şampiyonası gidiyoruz. 28 Şubat 2020 tarihinde Sivas'ta gerçekleşecek müsabakalarda sporcularımızdan derece bekliyoruz. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyor, gelecek ay gerçekleşecek organizasyon için de hepsine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA