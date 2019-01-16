Tokat'ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı (3)

TOKAT-SİVAS KARAYOLU'NDA KALAN ARAÇLAR KURTARILDI

Kentteki kış şartları nedeniyle Tokat- Sivas Karayolu Yatmış mevkisinde çok sayıda araç mahsur kaldı. Araçtakiler, polisi ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Mahsur kalanları kurtarmak için Karayolları ekipleri araçlarla çalışma başlatırken, AFAD ekipleri ve arazi aracı bulunan Tokat Extrem Spor Kulübü üyeleri de yolda kalan kişilere yardım etti. Yeşilyurt ilçesinden Tokat'a öğretmenleri taşıyan servis minibüsü de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Servis aracı köylüler tarafından traktörle çekilerek kurtarıldı. Mahsur kalan öğretmenler Çamlıbel beldesine götürülerek misafir edildi. Karla birlikte Tokat-Sivas Karayolu da ulaşıma kapandı. Bu yöne hareket halindeki araçlar Geyras mevkisinde trafik ekiplerince beklemeye alındı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verilen Tokat'ta, yarın da ilk ve orta dereceli okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı. Yağışın devam ettiği kent genelinde kapalı köy yolu sayısı ise 469'a yükseldi.

Kaynak: DHA