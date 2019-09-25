25.09.2019 12:56

Tokat'ta 'Dumansız araç' uygulaması

ARABA KULLANIRKEN SİGARA İÇEN SÜRÜCÜLERE 153 LİRA CEZA KESİLDİ

TOKAT'ta polis ekipleri tarafından, otomobillerde ve ticari taksilerde 'Dumansız araç' uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada araçlarda sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde otomobillerde ve ticari taksilerde 'Dumansız araç' uygulaması yapıldı. Kent merkezinde bulunan güvenlik ve radar kameralarından araç içerisinde sigara içtiği tespit edilen sürücüler, Devlet Su İşleri Tokat Şube Müdürlüğü önünde uygulama noktasında durduruldu. Araç sürücülerine Kabahatler Kanunun 39'uncu maddesine göre 153 lira ceza kesildi. Kentte otomobil içerisinde sigara içmekten ilk ceza ise serbest meslek ile uğraşan Vedat Omca'ya kesildi. Omca, Uygulamadan hiç bilgim yoktu. Ceza yedik, bundan sonra dikkat edeceğiz dedi.

Uygulamaya katılan Ahmet Selçuk ise, Aslında çok doğru bir şey. Ben devamlı uzun yola gidip gelen insanım sigara içiyorum ama bundan sonra daha dikkat edeceğim. Sağlığımız bizim için önemli diye konuştu.

TAKSİCİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Ticari taksi sürücüsü Ahmet Melih Uçar ise uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek Bu uygulama çok iyi oldu. Normalde ticari taksilerde yasak olduğunu biliyoruz. Şimdi ise sivil araçlarda da şoförlerin sigara içmesinin yasak olduğunu öğrendik. Yalnız bu işin devamlılık arz etmesi lazım. Yani bu kontrollerin her gün olması lazım. Hemen hemen her gün olması lazım ki insanlar daha rahat etsinler. Şimdi aracımıza binen müşteriler 'sigara içmek serbest mi' diyorlar. Yasak dediğimizde binmek bile istemeyenler oluyor ama binmesinler ben bu sigara içmek yüzünden çok kaza gördüm. İnsanlar şoför koltuğunda sigarayı çekiyor, duman gözüne kaçıyor, yol puslanıyor, kaza yapıyor. Bu uygulama çok güzel bir uygulama inşallah devamı gelir dedi.

Kaynak: DHA