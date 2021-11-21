Tokat Pelediyesi Plevne: 3-0

TOKAT (DHA) - SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Gani Arslan

SÜRE: 89 dakika (28, 30, 31)

AXA Sigorta Efeler Ligi 9. hafta mücadelesinde Altekma, İzmir'de ağırladığı Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Maça hızlı başlayan Altekma ilk iki seti 25-20 ve 25-19 alarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü seti öne götüren konuk Tokat ekibi önünde son bölümde üst üste sayılarla önce rakibini yakalayan ardından öne geçen Altekma 25-22 ile maçtan 3-0 galip ayrıldı.

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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