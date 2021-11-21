Tokat Pelediyesi Plevne: 3-0
SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Gani ArslanALTEKMA: Cafer Kirkit (xxx), Ertuğrul Gazi Metin (xxx), Maksim Buculjevic (xx), Hugo Hamacher (xxx), Yunus Emre Tayaz (xxx), Oğuzhan Tarakçı (xx), Mehmet Özbek (xx), Hüseyin Şahin (xx), Ömer Furkan Dur...
TOKAT (DHA) - SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Gani ArslanALTEKMA: Cafer Kirkit (xxx), Ertuğrul Gazi Metin (xxx), Maksim Buculjevic (xx), Hugo Hamacher (xxx), Yunus Emre Tayaz (xxx), Oğuzhan Tarakçı (xx), Mehmet Özbek (xx), Hüseyin Şahin (xx), Ömer Furkan Dur (xxx), Halil Dolaşık (xx), Amir Garkoroudi (xx), Enes Atlı (xx)TOKAT BELEDİYE PLEVNE: Arda Bostan (xx), Alisson (x), Atakan Topal (xx), Teppan (xx), Mehmet Hacıoğlu (x), Fatih Cihan (x), Semih Çelik (xx), Ali İhsan Heper (x), Mustafa Cervatoğlu (xx), Rıfat Kantarcıoğlu (x), Hacı Şahin (x)SETLER: 25-20, 25-19, 25-22
SÜRE: 89 dakika (28, 30, 31)
AXA Sigorta Efeler Ligi 9. hafta mücadelesinde Altekma, İzmir'de ağırladığı Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Maça hızlı başlayan Altekma ilk iki seti 25-20 ve 25-19 alarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü seti öne götüren konuk Tokat ekibi önünde son bölümde üst üste sayılarla önce rakibini yakalayan ardından öne geçen Altekma 25-22 ile maçtan 3-0 galip ayrıldı.
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri