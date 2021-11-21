Tokat Pelediyesi Plevne: 3-0 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat Pelediyesi Plevne: 3-0

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Tokat Pelediyesi Plevne: 3-0

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Gani ArslanALTEKMA: Cafer Kirkit (xxx), Ertuğrul Gazi Metin (xxx), Maksim Buculjevic (xx), Hugo Hamacher (xxx), Yunus Emre Tayaz (xxx), Oğuzhan Tarakçı (xx), Mehmet Özbek (xx), Hüseyin Şahin (xx), Ömer Furkan Dur...

TOKAT (DHA) - SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Gani Arslan

ALTEKMA: Cafer Kirkit (xxx), Ertuğrul Gazi Metin (xxx), Maksim Buculjevic (xx), Hugo Hamacher (xxx), Yunus Emre Tayaz (xxx), Oğuzhan Tarakçı (xx), Mehmet Özbek (xx), Hüseyin Şahin (xx), Ömer Furkan Dur (xxx), Halil Dolaşık (xx), Amir Garkoroudi (xx), Enes Atlı (xx)

TOKAT BELEDİYE PLEVNE: Arda Bostan (xx), Alisson (x), Atakan Topal (xx), Teppan (xx), Mehmet Hacıoğlu (x), Fatih Cihan (x), Semih Çelik (xx), Ali İhsan Heper (x), Mustafa Cervatoğlu (xx), Rıfat Kantarcıoğlu (x), Hacı Şahin (x)

SETLER: 25-20, 25-19, 25-22

SÜRE: 89 dakika (28, 30, 31)

AXA Sigorta Efeler Ligi 9. hafta mücadelesinde Altekma, İzmir'de ağırladığı Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Maça hızlı başlayan Altekma ilk iki seti 25-20 ve 25-19 alarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü seti öne götüren konuk Tokat ekibi önünde son bölümde üst üste sayılarla önce rakibini yakalayan ardından öne geçen Altekma 25-22 ile maçtan 3-0 galip ayrıldı.


Ebrar Karakurt'un kız arkadaşı İmge, ekonomideki gidişata isyan etti: İliklerime kadar hissediyorum

Ebrar Karakurt'un kız arkadaşı İmge, ekonomideki gidişata isyan etti: İliklerime kadar hissediyorum

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title