TOGG KAMPANYASI NE ZAMAN? 3 Haziran 2025 TOGG T10X ve T10F güncel fiyat listesi!

Yerli ve milli otomobil Togg'un merakla beklenen kampanya süreci, otomobil tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. 3 Haziran 2025 tarihi itibarıyla hem mevcut model olan T10X hem de kısa süre önce tanıtımı yapılan yeni model T10F için güncel fiyatlar ve olası kampanya avantajları gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. TOGG sahibi olmak isteyen vatandaşlar, "TOGG kampanyası başladı mı, ne zaman duyurulacak, kampanya ne kadar sürecek?" sorularına yanıt ararken, fiyat listelerinde yaşanan değişiklikler ve indirim beklentileri de dikkat çekiyor. Peki, TOGG T10X ve T10F modelleri için şu anki satış fiyatları ne kadar, kampanyalı satışlar hangi tarihler arasında geçerli olacak? İşte, detaylar…

TOGG KAMPANYASI NE ZAMAN?

Yerli otomobil TOGG için beklenen kampanya süreci vatandaşların gündeminde. Daha önce bireysel alıcılara yönelik sunulan 800.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi kampanyası, 3 Haziran 2025 itibarıyla sona erdi. Ancak TOGG'a özel destekler bitmedi.

Yeni kampanya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçiriliyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında, 3 ve daha fazla çocuğu olan dar gelirli aileler için özel imkanlar sunulacak. Bu program kapsamında düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle TOGG sahibi olmak mümkün hale gelecek.

TOGG kampanyası

TOGG KAMPANYASI NE KADAR SÜRECEK?

Kampanyanın başvuru tarihleri ve detaylı şartları, önümüzdeki günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacak. Sürecin Haziran ayı içinde başlaması bekleniyor.

Güncel TOGG T10X Fiyat Listesi (3 Haziran 2025)

T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.440.000 TL

T10X V1 RWD Uzun Menzil: 1.680.000 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1.830.000 TL

3 Haziran 2025 TOGG T10X ve T10F güncel fiyat listesi

TOGG T10F NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Yerli otomobil markası TOGG'un merakla beklenen sedan modeli T10F, 2025 yılına damgasını vurmaya hazırlanıyor. Otomobil tutkunlarının ilgi odağı haline gelen modelin güncel fiyat listesi ve satışa sunulma süreci, 3 Haziran 2025 itibarıyla gündemdeki yerini koruyor.

Yeni nesil elektrikli sedan olan T10F'in 2025 yılının üçüncü çeyreğinde (Temmuz-Eylül dönemi) satışa sunulması bekleniyor. Ön sipariş sürecinin ise yaz aylarında başlaması öngörülüyor.

TOGG T10F Güncel Fiyat Listesi (Tahmini)

Resmi satış fiyatları henüz açıklanmamış olsa da, sektörel kaynaklar ve analizlere göre T10F modelinin tahmini fiyat aralıkları şu şekilde:

T10F Kısa Menzil: 1.650.000 TL

T10F Standart Menzil: 1.875.000 TL

T10F Uzun Menzil: 1.980.000 TL

Fiyatlar, donanım paketlerine ve batarya kapasitesine göre farklılık gösterebiliyor.

TOGG T10F teknik özellikleri

TOGG T10F TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Batarya Seçenekleri: 52.4 kWh ve 88.5 kWh

Menzil Kapasitesi: 350 km ile 600 km arası

Hızlı Şarj Desteği: DC şarj ile %20'den %80'e yaklaşık 28 dakikada ulaşım

Donanım: Gelişmiş sürücü destek sistemleri, geniş dijital ekran, aerodinamik sedan tasarım