Togar: "2018 Yılına Birlikte Yön Vereceğiz"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, muhtarlar ile yaptıkları toplantılardan elde ettikleri notlar ve kazamınlar ile ileriye dönük çalışmaların yol haritasını belirlediklerini söyledi.

Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk ile Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ilçenin 62 mahallesinde görev yapan muhtarlarla Sevgi Tekkesi Tesislerinde bir araya gelerek 2018 yılı yatırım ve istişare toplantısını gerçekleştirdiler. İlçede yıl içerisinde yapılacak çalışmalar hakkında istişare ve değerlendirme toplantılarının devam ettiğine değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Hizmetlerle dolu dört yıla yakın bir süreyi geride bırakıyoruz. Bugüne kadar muhtarlarımız ve ilçemiz halkıyla diyaloglarımız ve istişarelerimiz ile çok güzel işler başardık. Her alanda ilçemizde farkı hissettirdik. Belediyemizi ilçemize yapmış olduğumuz hizmetler ve yatırımlarla Samsun'un en başarılı ilçe belediyesi haline getirdik. Bu başarının ve değişim rüzgarının en büyük pay sahibi vatandaşlarımız ile aramızda elçi görevi gören muhtarlarımızın olduğu biliyoruz. Muhtarlarımız mahallelerindeki gördükleri aksaklıkları, sorunları bizlere iletiyor. Bizler de talepleri, sorunları mahalle sakinlerimiz ve muhtarlarımız ile istişareler çerçevesinde birlikte çözüm yolları üretiyoruz. Her ay düzenli olarak ilçemizin mahallelerinde görev yapan 62 muhtarımız ile bir araya geliyoruz" dedi.

"İstişareler yol haritamız"

Rutin olarak muhtarlarla yapılan değerlendirme toplantılarının ve istişarelerin ileriye dönük çalışmaların yol haritasını oluşturduğunu ifade eden Başkan Togar, "Bu toplantılarımızdan elde ettiğimiz notlar ve kazamınlar ileriye dönük çalışmalarımızın yol haritasını oluşturuyor. Bugün rutin toplantılarımızın dışında 2018 yılı içerisinde ilçemizde yapacağımız çalışmalar, gerçekleştireceğimiz projeler hakkında istişareler ve değerlendirmeler yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Ayrıca muhtarlarımızdan mahallesiyle ilgili sorunları ve talepleri içeren dosyaları teslim aldık. Bu dosyalardaki talepler belediyemiz birimlerince değerlendirilerek yerinde tespitlerle öncelik sıralamasına göre yapılmaya başlanılacak. Yine belediyemizin hizmetleri dışında bulunan su, alt yapı doğalgaz, elektrik gibi şikayet ve taleplerde gerekli kurum ve kuruluşlarla görüşülerek anında çözüme ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıya ayrıca Belediye Başkan Yardımcıları Aydın Karmil ve Özkan Karakaya ile konuyla alakalı birim müdürleri ve 62 mahallenin muhtarları katıldı. - SAMSUN