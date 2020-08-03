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Tofaş'tan önemli başarı

Tofaş, 2020 yılının ilk altı aylık dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Tofaş'tan önemli başarı
03.08.2020 11:29 | Son Güncelleme: 03.08.2020 11:33

Tofaş, 2020 yılının ilk altı aylık dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk yarısında dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs sürecini başarılı şekilde yöneten Tofaş, toplum ve müşterilerinin sağlığına yönelik pek çok projeyi devreye alırken başarılı faaliyet sonuçlarına da imza attı.

Yılın ilk altı ayında 84 bin 500 adet araç ile otomotiv sanayi üretiminin yüzde 16'sını karşılayan Tofaş, ürettiği araçların 48 bin 200 adedini ihraç etti. Fiat markası yılın ilk yarısını da lider olarak tamamlarken, başarısında Tofaş Ar-Ge'nin önemli pay sahibi olduğu Fiat Egea, yine Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili oldu. Tofaş'ın çatısı altındaki Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo ve Jeep markalarının satışları 41 bin 115 adet ile Türkiye otomotiv pazarının yüzde 16,2'sini oluşturdu. Şirketin ilk altı aylık satış gelirleri 7,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde net karı ise 634 milyon TL'ye ulaştı. Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen yatırımlarımıza ve yeni ürün çalışmalarımıza ara vermedik. Yılın ilk yarısında 50 milyon Euro yatırım gerçekleştirdik. 2020 yılında toplam 150 milyon Euro'luk yatırım planlıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin binek ve hafif ticari araç üreten tek otomotiv şirketi Tofaş, 2020 yılının ilk altı aylık dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk yarısında dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs sürecini başarılı şekilde yöneten şirket, toplum ve müşterilerilerinin sağlığına yönelik pek çok projeyi devreye alırken olumlu faaliyet sonuçlarına da imza attı. Tofaş, yılın ilk yarısında Bursa'da yer alan fabrikasında üretimini gerçekleştirdiği 84 bin 500 aracı banttan indirerek otomotiv sanayi üretiminin yüzde 16'sını karşılarken, ürettiği araçların 48 bin 200 adedini ihraç etti. Tofaş'ın ilk altı aylık gelirleri 7,5 milyar TL oldu. Aynı dönemde net karı ise 634 milyon TL'ye ulaştı.

2019'un lideri Fiat, yılın ilk yarısında da Türkiye'nin en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü

Cengiz Eroldu: "Tofaş'ta ürettiğimiz Egea, Doblo ve Fiorino modellerimizle iç pazarda başarılı sonuçlarımızı devam ettiriyoruz. 2019 yılını lider kapatan Fiat, yılın ilk altı ayında 39 bin 557 adet binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi ve tek başına yüzde 15,6 pazar payı elde etti. Böylece Fiat markası yılın ilk yarısında da Türkiye'nin tercihi olmayı sürdürdü. Başarısında Tofaş Ar-Ge'nin önemli pay sahibi olduğu Egea yine ülkemizin en çok tercih edilen modeli oldu. Alfa Romeo ve Jeep markalarımız ise daralan pazarda satış hacimlerini korurken, pazar paylarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artırdı. Türkiye'de temsil ettiğimiz Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo ve Jeep markalarının satışları 41 bin 115 adet ile Türkiye otomotiv pazarının yüzde 16,2'sini oluşturdu. Yıl sonunda pazarın 600-640 bin adet civarında kapanmasını öngörüyoruz. Yılın geri kalanında içinde bulunduğumuz şartlarda yine en iyi sonuçları almak için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Pandemi sürecinde sağlık çalışanları için koruyucu ekipman üretimi yaparken; müşterilerimiz için de sağlık önlemlerine yönelik pek çok hizmeti devreye aldık"

Korona virüs salgınıyla birlikte önemli bir süreç yönetimi de gerçekleştirdiklerini söyleyen Cengiz Eroldu, "İlk olarak fabrikamızda koruyucu önlemleri hızla devreye aldık. Böylece, çalışanlarımızın sağlığını riske atmayarak üretim hatlarımızı ve ofislerimizi sosyal mesafeye uygun şekilde yeniden düzenledik. Üretime ara verdiğimiz dönemde çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla sağlık ekipmanları ürettik. Tofaş Ar-Ge desteğiyle tasarladığımız sağlık ekipmanlarının şemalarını web sitemiz üzerinden paylaştık. Temsil ettiğimiz markaların garanti ve bakım sürelerini uzatırken; tüm bayilerde görüntülü görüşme, ücretsiz dezenfeksiyon, adrese teslim servis hizmetiyle dijitalleşmeye odaklanarak müşterilerimizin yanında olduk. Yakın zamanda ise Ar-Ge merkezimizde sürücüleri ve yolcuları virüsten koruyacak özel bir izolasyon sistemi de geliştirerek Fiat ve Biitaksi işbirliği çerçevesinde hayata geçirilen "Kabinli Taksi" uygulamasına önemli katkılar sunduk" dedi.

"Pandemi döneminde 50 milyon Euro yatırım yaptık"

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, "Planlarımızı uzun vadeli yapıyoruz. Korona virüsün risklerinin devam etmesine ve ihracatımızın önemli bir bölümünü gerçekleştirdiğimiz Avrupa'da pazarın eski haline dönmesinin zaman alacak olmasına rağmen yatırımlarımıza ve yeni ürün çalışmalarımıza ara vermedik. Yılın ilk altı ayında 50 milyon Euro yatırım gerçekleştirdik. Yıl sonuna değin toplam 150 milyon Euro'luk yatırım planlıyoruz" dedi.

"Dirençli ve esnek olabilmek başarının anahtarları olacak"

Cengiz Eroldu "Sıra dışı bir süreç olarak adlandırdığımız bu dönemde, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve toplum sağlığına olan odağımız ile birlikte deneyimli ekibimiz, dayanıklılığımız ve çevik Ar-Ge ve üretim kabiliyetlerimizle başarılı faaliyet sonuçlarına ulaştık. Bu süreçte, tüm Tofaş çalışanları üstün bir gayretle çalıştı. Pandemi sebebiyle üretim ve ihracatta belirli yavaşlamalar yaşasak da, iç pazarda başarılı sonuçlar elde ettik. Bizi önemli değişimlerin beklediği bu dönemde dirençli olabilmek ve esneklik gösterebilmek sürdürülebilir başarı ve katma değerin anahtarları olacak. Bu yetkinliklerle, ülkemizin geleceğine ve potansiyeline olan inancımızla çalışmaya devam ederek Ar-Ge, teknoloji ve insan kaynağımıza yatırım yapmayı sürdüreceğiz" diyerek sözlerine son verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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