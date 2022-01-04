TOBB ve Sahibinden'in mesleki eğitim kayıtlarında yeni dönem başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile sahibinden.com iş birliğinde emlak danışmaları ve motorlu kara taşıtı ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen mesleki uzmanlık eğitimlerinin yeni dönem kayıtları başladı.

Sahibinden açıklamasına göre, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan mesleki uzmanlık eğitimleriyle taşınmaz ticareti ve motorlu kara taşıtı ticareti sektörlerinde faaliyet gösteren profesyonellerin mesleki yetkinliklerini artırmak amaçlanıyor.

Bu işi yapan ve yapacak kimselere yönelik düzenlenen programla sektör profesyonelleri yetki belgesi sürecinde destekleniyor. Gayrimenkul ve araç ticaretine ilgi duyan ve bu sektörlerde iş kurmak isteyen yeni girişimcilerin de yönetmeliğe uygun şekilde sektöre adım atmaları hedefleniyor.

İşini daha profesyonel yapmak isteyen herkese açık olan eğitim programına bugüne kadar 10 bin kişi başvurdu. 8 tanesi taşınmaz ticareti, 4 tanesi ise motorlu kara taşıtı ticareti alanında olmak üzere toplam 12 eğitim programını başarıyla tamamlayanlar sertifikalarını almaya hak kazandı.

Yeni dönem mesleki uzmanlık eğitimleri 10 Ocak'ta yeniden başlayacak. Ücretsiz eğitim programlarına başvurmak isteyenler www.uzmanlik.com üzerinden kayıt yaptırabilecek.

Üniversite onaylı çevrim içi eğitimler 4 başlıkta ele alınıyor

Mesleki uzmanlık eğitimleri, Sahibinden Akademi çevrimiçi eğitim platformu üzerinden canlı olarak veriliyor. 4 farklı başlıkta ele alınan eğitimler; "yasal mevzuat ve formlar, iş yönetimi, müşteri ilişkileri, dijital platformlarda pazarlama" konularını kapsıyor.

Bu sertifikayı alan emlak profesyonelleri, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi almak için ihtiyaç duydukları üniversite onaylı 100 saatlik eğitim şartını sağlamış oluyor.

Programdaki sektörel eğitimlere ek olarak, katılımcılar Mesleki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Eğitimi'nden de faydalanabiliyor. İş birliği kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne ihtiyaç duyan tüm sahibinden.com kullanıcılarına, sınav ücretlerinde indirim sağlanıyor. Eğitim programlarını başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazanan kişilerin AB hibe fonu çerçevesinde finansman desteği alma imkanı bulunuyor.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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