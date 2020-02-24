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TOBB Sektör Başkanlığı'na yeniden Teoman Tosun seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), önceki gün gerçekleştirdiği seçim sonrasında TOBB Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Başkanlığına Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun tekrar seçildi.

24.02.2020 17:51 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:51
TOBB Sektör Başkanlığı'na yeniden Teoman Tosun seçildi
Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), önceki gün gerçekleştirdiği seçim sonrasında TOBB Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Başkanlığına Onur Air Genel Müdürü Tosun tekrar seçildi.

Ankara'da TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Suat Selim Kandemir başkanlığında toplanan meclis, sektörün genel olarak değerlendirilmesinden sonra başkanlık seçimini gerçekleştirdi. Kandemir; açılış konuşmasında meclislerin kamu, özel sektör ve sektörel sivil toplum kuruluşlarını yasal zeminde buluşturan bir platform olduğunu vurguladı ve bir önceki dönemde meclis çalışmalarında görev alanlara teşekkür etti. Seçim sonrasında yeniden başkan seçilen Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun konuşmasında TOBB Başkanı ve Yönetim Kurulu ile müşterek çalışma arkadaşlarına gösterdikleri yakın iş birliği için ve gelecek dönem de aynı destek ve ilginin sektör açısından önem taşıdığını tekrarlayarak tüm camiaya teşekkür etti. TOBB çatısı altındaki Türkiye Sivil Havacılık Meclisi ilk toplantısını Mart ayında İstanbul'da gerçekleştirecek.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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