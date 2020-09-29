TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yeni Ekonomik Programı değerlendirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve 2021-2022-2023 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı (YEP) değerlendirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve 2021-2022-2023 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı (YEP) değerlendirdi.

Yeni Ekonomi Programı sonrasında açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Programda özel sektörün öne çıkarılarak girişimciliğe, teknolojiye, yüksek katma değerli yurt içi üretime odaklanılmış olmasıyla, yüzde 5 ve üzerinde yüksek büyümenin hedeflenmesi özel sektörümüze heyecan ve moral vermiştir. Reel sektörü, KOBİ'leri, üreticileri ve yatırımları destekleme yönündeki adımların devam edecek olmasını da ayrıca memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı