TMSF Başkanı Gülal: Erciyes Anadolu Holding, yüzde 90 büyüdü

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TSMF) Başkanı Muhiddin Gülal, "Erciyes Anadolu Holding, devraldığımız günden bu yana aktif seviyede yüzde 90 büyüdü. 2020 yılında büyümemiz de yüzde 20'ye yakın gerçekleşti" dedi.

TMSF'nin yönettiği Erciyes Anadolu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Bellona markasının Organize Sanayi Bölgesinde inşaatını tamamladığı sandalye ve yatak fabrikası, törenle açıldı. Törene, Vali Şehmus Günaydın, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis, İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin ve davetliler katıldı. Törende konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından bazı kurumların TMSF bünyesine geçtiğini belirterek, "Bunlardan biri olan Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde olan ve bünyesinde 6 büyük firmaya sahip Erciyes Anadolu Holding, Kayseri ve Türkiye için çok büyük bir önem arz ediyor. Erciyes Anadolu Holding 12 bin 697 çalışanı olan bir kurumdur. Aktif büyüklüğümüz 17 milyar seviyesini aştı. Erciyes Anadolu Holding, devraldığımız günden bu yana aktif seviyede yüzde 90 büyüdü. 2020 yılında büyümemiz de yüzde 20'ye yakın gerçekleşti. Erciyes Anadolu Holding olarak mobilyada lokomotif, sektörde bir numarayız. TMSF döneminde hazırlanan ve uygulamaya geçirilen bu tesisimiz 50 bin metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 75 bin metrekare alanda hizmet verecek. 128 milyon yatırım bedeli ile gerçekleştirilen fabrikamızda şimdilik 414 kişiye istihdam sağladık. İlave istihdamlar da sağlanacak. Geçmişten çok daha iyiyiz" diye konuştu.

SAĞLIK ALANINDA EN BAŞARILI ÜLKEYİZAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, "Açılışını yaptığımız tesis şehrimiz için hayırlı olsun. Ellerindeki emaneti en güzel şekilde götürdüklerine şahidiz. Buralar veballi yerler. Doğru gayret edene bizim duamız var. Bulunduğumuz coğrafyamız çok önemli bir konumdadır. Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Güçsüz olursak yok olur gideriz. 18 yıllık iktidarımızda birçok şey yaşadık. İlk dönemlerinde Cumhuriyet mitingleri, Danıştay saldırısı, parti kapatma davaları, gezi olayları ve 15 Temmuz hareketi. Bütün bu zorluklara ve şeytan taşlamalara rağmen bu ülke iyiye gidiyor. Cumhurbaşkanımız her hafta temel atmaya ya da açılışa gidiyor. Pandemi döneminde de gördük ki sağlık alanında en başarılı ülke biziz" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fabrikanın açılışı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ