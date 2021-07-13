"Tiyatro Günlükleri" başladı
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"Tiyatro Günlükleri" başladı

'Tiyatro Günlükleri' başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Kent Konseyi Sanatsal Faaliyetler Çalışma Grubu ve TheaTron Sahne Tiyatro Topluluğu iş birliğinde yaz sezonu boyunca tiyatro severleri tiyatro programları ile bir arada buluşturacak "Tiyatro Günlükleri" programının ilk gösterisi düzenlendi.

Sıcak yaz günlerini daha eğlenceli hale getirmek, yeni normalleşme süreci ile birlikte vatandaşların sosyal ve kültürel etkinliklere ulaşımını sağlamak için "Tiyatro Günlükleri" adı ile tiyatro gösteriminin ilki Sümer Park Açık Hava Sahnesinde tiyatro severler ile buluştu.

Kent Konseyi Sanatsal Faaliyetler Çalışma Grubu tiyatro ekibi ve TheaTron Sahne Tiyatro Topluluğu Koordinatörü Ömer Faruk Acun, "TheaTron Sahne ve Malatya Kent Konseyi olarak Sanat Sokağı içerisinde yer alan Malatya Kent Konseyi'nde tamamen halka açık ve ücretsiz olan bir tiyatro kursu açtık. Tiyatroya ilgi duyan, oyunculuk eğitimlerinden faydalanmak isteyen ve yaz sezonu boyunca sergileyeceğimiz oyunlarımızda bizlerle bir arada olmak isteyen herkesi kursumuza bekliyoruz" dedi.

Tiyatro gösterimlerinin devam edeceğini ifade eden Acun, "Bizlerden desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan'a ve Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliğine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Tiyatro Günlükleri başlığı altından düzenlenen programda skeç gösterileri ve Orta oyun sahnelendi. Gösterimler sonunda izleyiciler ile birlikte eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi.

Tiyatro severler düzenlenen gösterilerden memnun kaldıklarını ifade ederek, pandemi sürecinde gerekli hassasiyet gözetilerek düzenlenen programın sosyal ve kültürel açıdan önemli olduğunu ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler

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