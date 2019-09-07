Tire'deki uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Tire'deki uyuşturucu operasyonunda tutuklama

İzmir'in Tire ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

07.09.2019 13:30
Tire'deki uyuşturucu operasyonunda tutuklama

İzmir'in Tire ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Eğridere Mahallesi'nde bin 214 hint keneviri, 510 gram esrar ele geçirmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden F.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et