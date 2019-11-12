Tire'de jeotermal ihalesine tepki

12.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:10

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, ilçede jeotermal santral kurulmasına karşı olduklarını açıkladı.

Belediye binasında çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü temsilcisinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Duran, yarın yapılacak jeotermal kaynak arama ihalesinin iptalini istediklerini ifade etti.

Aydın'daki jeotermal tesislerin tarımsal üretime zarar verdiğini, huzursuzluğa neden olduğunu savunan Duran, "Jeotermalin götürüsü getirisinden fazladır. Bizler havamızın, doğamızın, ürünlerimizin ve geleceğimizin kirletilmesini istemiyoruz. Bu ve benzeri çalışmalar için doğaya, insana ve ürünlerimize zarar gelmeyecek yeni teknoloji getirildiyse gelin bizleri ikna edin. Tireliler ikna olmadan bizler ikna olmayacağız, biz Tire'de bu haliyle bir çalışma istemiyor, jeotermale hayır diyoruz." dedi.

Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu da ilçede ihaleye çıkarılacak 6 jeotermal sahasının bulunduğunu, buralarda santral kurulması halinde ilçede tarımın olumsuz etkileneceğini öne sürdü.

Aydın'da jeotermal santral bulunan yerlerde tarım alanlarını incelediğini ifade eden İbişoğlu, "En temiz enerji jeotermal deseler de zararı apaçık görünüyor. Reenjeksiyonların tekniğe uygun yapılmaması, kimyasal gazların doğaya salınması, bitki örtüsüne ve yer altı sularına da zarar veriyor. Biz topraklarımıza sahip çıkmalıyız. 3573 sayılı Zeytincilik Kanunu, zeytinlik alanların 3 kilometre yakınına sanayi tesisi kurulamayacağını söylüyor. İlçemizin tamamında zeytinlik var. Jeotermal arama bu anlamda yasaya uygun değil. Biz bağımızı bahçemizi bırakıp gitmeyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA