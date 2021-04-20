Tıra çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 2 yaralı
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Tıra çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Haberler | 3. Sayfa

Tıra çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 2 yaralı Kırıkkale'de seyir halindeki tıra çarpmamak için manevra yapan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Tıra çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de seyir halindeki tıra çarpmamak için manevra yapan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azat D.'nin kullandığı 34 CTE 956 plakalı tırın sağ şeride geçiş yaptığı sırada 05 AE 13 plakalı otomobil sürücüsü Tuğrul A., tıra çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters devrildi. Kazada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, LPG'li otomobilin yanmasına ve patlamasına yönelik tedbir aldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Tıra çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 2 yaralı
Tıra çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 2 yaralı
Tıra çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 2 yaralı
Tıra çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 2 yaralı
Tıra çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 2 yaralı
Tıra çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 2 yaralı
Tıra çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

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