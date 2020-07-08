Tır lokantaya girdi, kaza ucuz atlatıldı Tunceli'da freni boşalan tır, bir lokantanın duvarına çarparak durabildi, kaza ucuz atlatıldı.

Tunceli'da freni boşalan tır, bir lokantanın duvarına çarparak durabildi, kaza ucuz atlatıldı.

Kaza, Pülümür ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzincan'ndan Tunceli istikametinde seyir halinde olan Üzeyir Gündoğan yönetimindeki 27 ABH 547 plakalı hayvan yüklü tırın, İlçe merkezine geldiği sırada freni boşaldı. Freni boşalan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karayolu kenarında bulunan lokantanın önündeki masalara ve duvarına çarparak durabildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı, maddi hasar meydana geldiği bildirildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA