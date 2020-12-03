TIR'a 100 kilometre hızla çarptı: 3 yaralı

BOLU'da, TEM yolunda TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Hafif ticari aracın hız kadranı 100 kilometrede takılı kaldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM yolunun Elmalık mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Sedat Abanoz yönetimindeki 34 AK 9193 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne seyir halinde olan Ömer Avan'ın kullandığı 06 DL 9077 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazadan TIR sürücüsü yara almadan kurtulurken, hafif ticari aracın sürücüsü ve yanında bulunan Halime Abanoz ile Elanur Abanoz yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. TIR'a çarpan hafif ticari aracın hız kadranı ise 100 kilometre hızda takılı kaldı. Kaza nedeniyle TEM yolunun İstanbul yönünde ulaşım 2 şeritli olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden 3 şeritli haline döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK