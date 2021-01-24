Tilkinin öldürüp bahçede bıraktığı tavuğu dönüp alması cep telefonuyla kaydedildi
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Tilkinin öldürüp bahçede bıraktığı tavuğu dönüp alması cep telefonuyla kaydedildi

24.01.2021 18:01 | Son Güncelleme: 24.01.2021 18:24

Karabük'te aç kalan tilkinin öldürüp bahçede bıraktığı tavuğu dönüp alma anı cep telefonuyla görüntülendi.

Karabük'te aç kalan tilkinin öldürüp bahçede bıraktığı tavuğu dönüp alma anı cep telefonuyla görüntülendi.

Aladağ mevkisinde yaşayan Bahattin Yel'in evinin bahçesindeki kümese giren tilki, bir tavuğu öldürüp bahçeye taşıdı.

Çevreden ses gelmesi üzerine tavuğu bırakıp kaçan tilki, bir süre sonra tekrar bölgeye geldi.

Bahçesindeki tilkinin, ölü tavuğunu kaptığını gören Yel, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Yel, "Tilki bir tavuğumuzu daha kapıp gider. Afiyet olsun. Bu kadar aç kalmasa buraya kadar gelmez." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, tilkinin tavuğu ağzına alarak bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Tilkinin öldürüp bahçede bıraktığı tavuğu dönüp alması cep telefonuyla kaydedildi
Tilkinin öldürüp bahçede bıraktığı tavuğu dönüp alması cep telefonuyla kaydedildi
Tilkinin öldürüp bahçede bıraktığı tavuğu dönüp alması cep telefonuyla kaydedildi
Tilkinin öldürüp bahçede bıraktığı tavuğu dönüp alması cep telefonuyla kaydedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Yel

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