TikTok'un Real Madrid kampanyası 51 milyondan fazla görüntülendi

Dünyanın en başarılı futbol kulüplerinden Real Madrid, güzel ve ilginç anlarını kısa videolar aracılığıyla hayranlarıyla paylaşmak için TikTok'a katıldı. TikTok, Real Madrid'in TikTok dünyasına katılmasını kutlamak için #HoşgeldinRealMadrid etiketiyle bir kampanya düzenledi.

51 MİLYONDAN FAZLA GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye'deki TikTok kullanıcıları 14 Temmuz tarihinde sona eren kampanya kapsamında #HoşgeldinRealMadrid etiketini ve TikTok'un kampanya için hazırladığı özel futbol etiketlerini kullandılar. İlginç ve eğlenceli futbol içeriklerinin, halısaha maçlarının ve çeşitli yaratıcı videoların paylaşıldığı kampanyada; Türkiye'den 12 bin video paylaşıldı ve 51 buçuk milyon görüntülenme aldı.

REAL MADRID BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Futbol dünyasının yıldızlarından Real Madrid, TikTok'ta yeni açtığı resmi hesabından yaptığı paylaşımlarla, milyonlarca kullanıcıya ilham verdi. #HoşgeldinRealMadrid TikTok kullanıcılarından büyük ilgi gördü. Ünlü fenomenler Ruhi Çenet, Ezgizem ve Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusu Ömer Güleryüz de kampanya için TikTok üzerinden paylaşım yaptılar.

Katılımcılar, video performanslarına göre; Amerika Seyahati, Real Madrid forması ve özel TikTok hediyeleri de kazandı.