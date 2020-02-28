TİKA, Kırgızistan'da 3D modelleme eğitimi verdi

28.02.2020 18:16 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:16

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te verilen "Temel 3D Modelleme ve 3D Yazıcı Eğitimi"ni tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

TİKA, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı bünyesindeki Temel Mesleki Eğitim Ajansı iş birliğinde, 17-28 Şubat'ta Bişkek 98 No'lu İletişim ve Bilgi Teknolojileri Mesleki Lisesi'nde "Temel 3D Modelleme ve 3D Yazıcı Eğitimi" konusunda eğiticilerin eğitimini gerçekleştirdi.

"Temel 3D Modelleme ve 3D Yazıcı Eğitimi"ne katılan meslek liseleri öğretmenleri ile üniversitelerde görevli okutmanlardan oluşan 25 kişiye sertifikaları Cengiz Aytmatov Türkiye-Kırgızistan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi.

İki hafta boyunca düzenlenen kurslarda toplam 42 kişi, temel ve ileri düzey 3D tasarım ve 3D yazıcı kullanımı ve bakım eğitimi aldı.

Temel Mesleki Teknik Eğitim Ajansı Başkanı Yardımcısı Azamat İmankulov, yaptığı konuşmada, TİKA'nın eğitim kurslarına katılan eğitmenlerin edindikleri bilgileri paylaşma tecrübesine sahip olduklarına inandığını söyledi.

İmankulov, her zaman tecrübelerini paylaşan kardeş ve dost Türkiye devletine ve Türkiye'den gelen eğitmene gösterdiği gayretlerden dolayı teşekkür etti.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Mesleki Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Gulmira Acıgulova da TİKA'nın ülkede her alanda ve sektörde proje yürüttüğüne dikkati çekti.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu ise TİKA'nın Türk halkı ve devleti adına Kırgız kardeşlerine uzun yıllardan beri destek olduğunu ve olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Muslu, TİKA ile iş birliklerinden dolayı Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığına teşekkürlerini iletirken, "Kırgızistan'ın gelişmesi ve kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

Sertifika töreninde, Bişkek 98 No'lu İletişim ve Bilgi Teknolojileri Mesleki Lisesi'ne Türkiye yapımı 3D yazıcı hibe edildi.

Kaynak: AA