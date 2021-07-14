Ticaret Bakanı Muş, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier ile görüştü
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Ticaret Bakanı Muş, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier ile görüştü

Ticaret Bakanı Muş, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier ile görüştü
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi.

Bakan Muş, bazı temaslarda bulunmak üzere özel uçakla Berlin-Brandenburg Havalimanı'nın askeri bölümüne geldi.

Havalimanında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Muş, ardından Almanya Ekonomi Bakanlığı'na geçti.

Muş, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier ile ikili ve heyetler arası görüşme yaptı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplantıda Türk heyetine Bakan Muş, Alman heyetine de Bakan Altmaier'ın başkanlık ettiği bildirildi.

Açıklamada, toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra karşılıklı yatırımlar, iki ülke arasındaki Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) mekanizması, inşaat ve müteahhitlik ilişkileri ile üçüncü ülkelerde gerçekleştirilebilecek olası ortak projeler, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye uygulamakta olduğu çelik önlemleri ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konuları başta olmak üzere AB ile ilişkilerin ele alındığı aktarıldı.

Ülkeler arasında sanayi ve teknoloji alanındaki iş birlikleri, yapay zeka, enerji, turizm konularının yanı sıra pek çok farklı alanları kapsayan konularda bakanların karşılıklı görüşlerini dile getirdiği aktarılan açıklamada, "JETCO mekanizması, ülkeler arasında ekonomik ilişkilerin derinlemesine ele alındığı ve ticari ilişkilerin önündeki engellerin ve sorunların, özel sektör temsilcilerinin de katılımı ve katkıları ile tartışıldığı bir mekanizmadır. Sayın bakanlar, JETCO II. dönem toplantısının 2021 yılının ikinci yarısında özel sektör temsilcilerinin de katılımı ile gerçekleştirilecek bir toplantı vesilesiyle düzenlenmesi hususunda mutabık kalmışlardır." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Muş, Berlin temasları kapsamında, bugün Türk ve Alman özel sektör temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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