TGTV'den Erol Mütercimler'e tepki
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TGTV'den Erol Mütercimler'e tepki

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler'i kınadı.

TGTV'den Erol Mütercimler'e tepki
09.09.2020 18:59 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:59

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler'i kınadı.

Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, bir televizyon kanalındaki programda imam hatip okulu ve mezunları için kullanılan ifadelerin hadsizlik olduğunu belirterek, kamuoyunda infiale neden olduğunu bildirdi.

İmam hatip okullarına ve mezunlarına her fırsatta dil uzatmayı kendine vazife edinmiş, meşruiyeti kendinden menkul kişilerin medya hezeyanlarıyla güzide bir eğitim kurumunu karalamaya çalışılmasının asla kabul edilemez bir hadsizlik olduğunu vurgulayan Akbulut, "Kin ve nefretlerini bilinçaltında gizleyenler, saldırganlıklarını satır aralarından sızdırarak ifşa olmuşlardır. Bu hastalıklı zihniyeti telin ediyor, şiddetle kınıyoruz. Din istismarcılarını kalkan yaparak, imam hatip camiasına ve milletimizin değerlerine küfredenler hem yargı önünde hem de millet vicdanında mahkum olacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Akbulut, Türkiye'de bir zamanlar yapıldığı gibi, figüran dindarlar üzerinden, Türk milletine bir daha tuzak kurulamayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İmam hatip ve imam hatipliler, bu milletin öz değerleridir. Bu okulları millet açmış ve yaşatmıştır. Bu okulun öğrencilerini din istismarcıları ile ayni kefeye koymaya çalışanlar bir itibar suikastı yapma peşindedirler. Bu karanlık güç tetikçileri, asla başarılı olamayacaklardır. Hak ile batıl, doğru ile yanlış gün gibi açıktır. Hakikat saf bir su gibi milletimizin zihninde berraktır. Milletimiz gerçek dini biliyor, samimi dindarı tanıyor. İmam hatipler, ilim ve irfan yuvalarıdır. Buraları hedef alanlar, İslamsız Anadolu projesine hizmet etmektedirler.

TGTV üye kuruluşlarıyla birlikte, imam hatip okullarının, din istismarını önleyen, çocuklarımızın dinlerini en doğru şekilde öğrendikleri, bir eğitim yuvası olduğunu, bu eğitim kurumlarına bir plan ve strateji ile organizeli olarak saldırıldığını, milletimizi, bu maksatlı oluşum ve kişilere karşı teyakkuzda olmaya davet ediyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın dinlerini en doğru bir şekilde öğrenecekleri imam hatip okullarına sahip çıkmaya, son yapılan medya saldırısı ile ilgili olarak tüm imam hatip okulu mezunlarını bu bildirinin ekinde bulunan örnek dilekçeyi doldurarak, bulundukları savcılıklara suç duyurusunda bulunup, tazminat davaları açmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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