TGT Enerji Üretim ve Ticaret AŞ sermayesindeki EÜAŞ'a ait hisse özelleştirilecek

ANKARA (AA) - TGT Enerji Üretim ve Ticaret AŞ sermayesinde bulunan yüzde 0,03158 oranındaki Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait hisse, "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğünün özelleştirme ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TGT Enerji Üretim ve Ticaret AŞ sermayesinde bulunan yüzde 0,03158 oranındaki EÜAŞ'a ait hisse, "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale, teklif sahiplerinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları (OGG) katılabilecek. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilecek.

Geçici teminat bedeli 15 bin lira olarak belirlenen ihale, 27 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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