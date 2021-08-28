TFF Yöneticisi Hacıkerimoğlu'ndan dostluk mesajı Açıklaması
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TFF Yöneticisi Hacıkerimoğlu'ndan dostluk mesajı Açıklaması

TFF Yöneticisi Hacıkerimoğlu'ndan dostluk mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, sporla uyuşmayan ve komşuluk ilişkilerinden uzak görüntülerin son bulacağını, hep birlikte kardeşçe maçların izleneceğini belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, sporla uyuşmayan ve komşuluk ilişkilerinden uzak görüntülerin son bulacağını, hep birlikte kardeşçe maçların izleneceğini belirtti.

Hacıkerimoğlu, TSYD Trabzon Şubesi Dergisi'ndeki röportajında, Trabzonspor'un öncülüğünde Çaykur Rizespor ve Giresunspor arasında dostluk köprülerinin kurulacağını belirterek, "Sporla uyuşmayan ve komşuluk ilişkilerinden uzak görüntüler son bulacak. Hep birlikte kardeşçe maçlar izleyeceğiz. Bölge kardeşliği vazgeçilmezimiz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un, Anadolu'nun ağabeyi konumunda olduğuna dikkati çeken Hacıkerimoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçmişte bazı kırgınlıklar olmuş olabilir. Ancak burada Trabzonspor başta olmak üzere tüm kulüpler yapıcı bir rol üstlenmek zorunda. Trabzon, Giresun ve Rize'nin arasında bir şehir. Bu insanlar tarih boyunca hep birlikte yaşamış. Aramızda akrabalık bağları var, dostluklar var. Şimdi geçmişi bir kenara koyarak yeni bir planlama ile hem bölge çocuklarının gelişiminin ortak takip edilmesi hem de aradaki dostluk bağlarının örnek olacağı bir yapıya geçilmeli. Bunun için önemli adımlar atıldı. Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Giresunspor'dan bu yönde hep olumlu mesajlar geliyor ve bu şekilde devam edecektir. Sadece Karadeniz'de değil, ülke genelinde futbolda barışın, sevginin aynı zamanda fair-play'in olduğu yani nezaket ile maçların izlediği, alkışlandığı ortama kavuşması için katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum."

Hacıkerimoğlu, Trabzon'dan gelen birisi olarak TFF'de görev yaptığına işaret ederek, "Trabzonspor ile Trabzon özdeşleşmiştir ancak bu takımı benimseyen, sahiplenen sadece Trabzonlular değil. Trabzonspor artık dünya çapında bir kulüp ve sadece bir şehrin desteklediği görünümde değil, bir dünya markasıdır. Trabzonspor saygı, sevgi ve hoşgörüsüyle herkese örnek olacak güce ve potansiyele sahiptir. Rizespor, Giresunspor, Karadeniz'deki bütün kulüpler Trabzonspor'dan bana göre faydalanmalı. Trabzonspor, Trabzon futbolun bir fabrikasıdır. Hem onları futbol adına hem de Trabzonspor adına desteklemeli." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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TFF Yöneticisi Hacıkerimoğlu'ndan dostluk mesajı Açıklaması - Haberler Spor
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