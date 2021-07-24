TFF'nin yeni ekibi Kocaelispor'un Bolu kampı devam ediyor
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TFF'nin yeni ekibi Kocaelispor'un Bolu kampı devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Spor

- TFF'nin yeni ekibi Kocaelispor'un Bolu kampı devam ediyor Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Turgay Karslı: "Sonuçlandırma ve taktik ayaklı bir dönem geçiriyoruz" TFF 1.

- TFF'nin yeni ekibi Kocaelispor'un Bolu kampı devam ediyor

Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Turgay Karslı:

"Sonuçlandırma ve taktik ayaklı bir dönem geçiriyoruz"

BOLU - TFF 1. Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'un yardımcı antrenörü Turgay Karslı, "Kısa vadede ilk 10'u planlayıp orta vadede ilk 5'i uzun vadede de zirveyi planlayıp sezonun sonunda mutlu bir şekilde bu ligi göğüslemek istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Kocaelispor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık sorunları sebebiyle takımın kamp çalışmalarını sürdüren yardımcı antrenör Turgay Karslı, günde çift antrenmanla yeşil siyahlı ekibi sezona hazırlıyor.

"Eksik ve sakatımız yok"

Kampın neşeli geçtiğini ve eksiklerinin olmadığını söyleyen Yardımcı Antrenör Turgay Karslı, "Bolu'daki ikinci ayak kampımız gayet neşeli ve eğlenceli geçiyor. Burada tamamen sonuçlandırma ve taktik ayaklı bir dönem geçiriyoruz. Çünkü 3 tane hazırlık maçımızı da burada oynayacağız. Onun haricinde herhangi bir eksiğimiz ve sakatımız yok. Günde çift idmanla çalışıyoruz. Yaklaşan bir sezon hazırlığı var. Ona göre de hazırlıklarımızı ve dinlenme oranlarımızı gerçekleştirmek zorundayız. Oynayacağımız 3 maç bizim için taktik olarak bir ölçü ama sonuçları açısından ligin değerlendirilmesi açısından bir önem arz etmiyor" dedi.

"Kocaelispor için transfer bitmez"

İhtiyaç duydukları her alana oyuncu baktıklarını belirten Karslı, "Kocaelispor için transfer hiç bitmiyor ve bitmez. İhtiyaç duyduğumuz her alana her zaman oyuncu bakıyoruz. Ama bu bizim sürekli ihtiyaç duyduğumuz anlamına da gelmiyor. Ama hücum ya da savunma bölgesine bizim işimize yarayacak bir futbolcu bulduğumuzda da onu değerlendiririz" şeklinde konuştu.

"Hedef küçük adımlarla büyük hedefe ulaşmak"

Uzun vadede ilk 5'i hedefleyerek ligi mutlu geçirmek istediklerini söyleyen Karslı, "Bu ligde çok fazla şampiyonluğa aday ve hazırlanan şehir takımları var. Hepsinin de beklentileri var. Bizim için hedef adımlayarak küçük küçük adımlarla büyük hedefe ulaşmak. Uzun vadeli bakıldığında biz de süper lige çıkmayı amaçlıyoruz. Ama kısa vadeli de bazı gerçeklerimizle karşı karşıya kalıyoruz. Benim fikrim kısa vadede ilk 10'u planlayıp orta vadede ilk 5'i uzun vadede de zirveyi planlayıp sezonun sonunda mutlu bir şekilde bu ligi göğüslemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık sorunu yaşayan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın durumuyla ilgili de konuşan Karslı şunları söyledi:

"Mustafa hocanın son durumu bu ayın sonunda bir kontrolü var. O kontrolden sonra doktoru ile beraber yapacağı görüşme bu dönem için kısa dönem için katılıp katılmayacağı ile ilgili bize bir fikir verecek. Ama o da istiyor. İstekli arzulu. Sonuçta bu takım hocasız değil. Bu takımın bir hocası var. Bu takımın hocası Mustafa Reşit Akçay'dır. Bizim de onunla sürekli istişare içinde olduğumuzun bilinmesini isterim. Ne aman isterse doktoru nasıl uygun görürse bıraktığı yerden kaldığı yerden takımla devam etme şansına her zaman sahip.

TFF'nin yeni ekibi Kocaelispor'un Bolu kampı devam ediyor
TFF'nin yeni ekibi Kocaelispor'un Bolu kampı devam ediyor
TFF'nin yeni ekibi Kocaelispor'un Bolu kampı devam ediyor
TFF'nin yeni ekibi Kocaelispor'un Bolu kampı devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

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