TFF ile yayıncı kuruluş Digiturk yetkilileri toplantı yaptı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk yetkilileri arasında bugün bir toplantı yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk yetkilileri arasında bugün bir toplantı yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, Riva'daki toplantıda TFF'yi Başkan Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Erhan Kamışlı, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Digiturk'ü beIN Media Group Üst Yöneticisi Yousef Al-Obaidly, Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi ve diğer yetkililerin temsil ettiği belirtildi.

Toplantıda Digiturk yetkililerinin, devam eden 2019-2020 sezonuna ilişkin kalan ödemelerin sezonun bitimiyle tamamlanacağını taahhüt ettiği ve buna ilişkin sözleşmenin karşılıklı olarak imzalandığı aktarıldı.

Ayrıca devam eden 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarına ilişkin sözleşme detayları ile, süre uzatılması dahil, her türlü konunun masaya yatırıldığı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu belirtilerek, "Sonraki iki sezonluk anlaşma detayları yeniden değerlendirilecek olup, TFF ve Digiturk, uzun yıllardır devam eden iş birliğinin artarak sürmesi konusunda kararlılığını ortaya koymuştur. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Digiturk'e Türk futboluna değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA