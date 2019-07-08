TFF'de Kulüp Lisans Kurulu belirlendi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu başkanı ve üyelerini belirledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu başkanı ve üyelerini belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, yedişer asil ve yedek üyeden oluşan Kulüp Lisans Kurulunda başkanlığa Ömer Okan Çağlar getirildi.
Kurul şu isimlerden oluşuyor:
Başkan: Ömer Okan Çağlar
Başkan yardımcısı: Nejdet Hüddam
Üyeler: Prof. Murat Atalı, Fatih Aygören, Hasan Tuncay, Berrin Mahmutoğlu, Savaş Çıtak
Yedek üyeler: Abdülkadir Güzeloğlu, Yakup Şimşek, Erdal Aydın, Bekir Çiğnitaş, Özcan Aksu, Cemal Öztürk, Atilla Zaimoğlu
Kaynak: AA
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