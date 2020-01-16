TFF 1. Lig'de ikinci yarı 18. hafta mücadelesiyle başlayacak
TFF 1. Lig'de ikinci yarı 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak.
TFF 1. Lig'de ikinci yarı 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak.
Ligde 18. haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)
18 Ocak Cumartesi:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Adanaspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altınordu-Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19 Ocak Pazar:
14.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
14.00 Keçiörengücü-Eskişehirspor (Aktepe)
16.30 Boluspor-Osmanlıspor (Bolu Atatürk)
19.00 Bursaspor-Fatih Karagümrük (Bursa Büyükşehir Belediyesi)
20 Ocak Pazartesi:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)
Puan durumu
TFF 1. Lig'de ilk yarı sonunda puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|HATAYSPOR
|17
|11
|3
|3
|24
|13
|11
|36
|2.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|17
|9
|3
|5
|20
|14
|6
|30
|3.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|17
|7
|7
|3
|15
|10
|5
|28
|4.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|17
|8
|4
|5
|21
|18
|3
|28
|5.
|AKHİSARSPOR
|17
|7
|6
|4
|21
|17
|4
|27
|6.
|BURSASPOR
|17
|9
|3
|5
|25
|22
|3
|27
|7.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|17
|7
|4
|6
|28
|26
|2
|25
|8.
|ADANA DEMİRSPOR
|17
|6
|6
|5
|23
|17
|6
|24
|9.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|17
|6
|6
|5
|17
|13
|4
|24
|10.
|ALTAY
|17
|6
|6
|5
|22
|19
|3
|24
|11.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|17
|6
|5
|6
|20
|21
|-1
|23
|12.
|GİRESUNSPOR
|17
|5
|6
|6
|17
|23
|-6
|21
|13.
|İSTANBULSPOR
|17
|4
|7
|6
|26
|26
|0
|19
|14.
|ALTINORDU
|17
|4
|6
|7
|15
|20
|-5
|18
|15.
|OSMANLISPOR
|17
|4
|4
|9
|18
|26
|-8
|13
|16.
|BOLUSPOR
|17
|2
|7
|8
|14
|23
|-9
|13
|17.
|ADANASPOR
|17
|2
|6
|9
|18
|28
|-10
|12
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|17
|4
|3
|10
|23
|31
|-8
|6
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer puanı silinmiştir.