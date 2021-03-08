TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
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TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1

08.03.2021 21:12 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:18
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Adanaspor, Balıkesirspor'u konuk etti.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Adanaspor, Balıkesirspor'u konuk etti. Müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanaspor'da Serdar Özkan ceza sahası içerisine ortasını açtı. Top Serhat Tunç'un önüne düşerken rahat pozisyonda istediği vuruşu yapamadı. Meşin yuvarlak kalecide kaldı.

18. dakikada Balıkesirspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Manaj, çerçeveyi görür görmez kalenin sağına sert bir şekilde plase vuruşunu yaptı. Goran Karacic son anda topu kornere çeldi.

22. dakikada köşe vuruşunu kullanan Cumali, ceza sahsı içerisine ortaladı. Karambolde kalan topa Oğuzhan Çapar vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

27. dakikada Balıkesirpor kazandığı köşe vuruşunda Cumali Bişi topu ceza sahası içine gönderdi. Batuhan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

37. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Mrsic bekletmeden şutunu çekti. Top az farkla auta çıktı.

69. dakikada Adanaspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Serdar ceza sahası içine ortasını açtı. Hakan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

71. dakikada Adanaspor ceza sahasının sol çaprazında serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta Serdar direkt kaleye şut çekti. Meşin yuvarlak direğe çarptı ardından Balıkesirspor savunması topu uzaklaştırdı.

77. dakikada Adanaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Ahmethan defans oyuncusunu çalımladıktan sonra bekletmeden kaleye şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

90. dakikada Adanaspor'da Serdar Özkan sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine için girdi. Yerde ortasında top karambolde kaldı. Karambolün içerisinden Ozegovic vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Uygar Bebe xx, Emir Eray Eyisoy xx

Adanaspor: Goran Karacic xx, Umut Sözen xx (Fıratcan Üzüm dk. 87 ?), Ozegovic xx, Serdar Özkan xx, Donkor xx, Atalay Babacan x (Ergin Keleş dk. 46 x), Furkan Şeker xx, Hakan Çinemre xx, Berkan Fırat xx (Ahmethan Köse dk. 72 ?), İsmail Erdoğan xx, Serhat Tunç xx (Daniel dk. 79 x)

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Ömer Çiçek, Eren Keleş, Ömer Çakı, Evren Korkmaz, Cenk Alptekin

Teknik Direktör: Emrah Bayraktar

Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Mert Örnek xx, Anıl Taşdemir xx (Enes İlkin dk. 59 x), Batuhan İşçiler xx, Antonio xx (Abldukadir Özgen dk. 90 ?), Oğuzhan Çapar xxx, Manaj xx, İbrahim Halil Çolak xx (Osumanu Otoo dk. 73 x), Doğa İşeri xx, Enes Durmuş xx (Ali Doğan dk. 59 x), Cumali Bişi xx

Yedekler: Yiğithan Kar, Berat Aydoğdu, Oğuz Han Aynaoğlu, Cemal Kızılateş, Birol Parlak

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Goller: Oğuzhan Çapar (dk. 22) (Balıkesirspor), Ozegovic (dk. 90) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Serhat Tunç, Hakan Çinemre, İsmail Erdoğan (Adanaspor), Atilla Özmen, Muhammet Ali Doğan (Balıkesirspor) - ADANA

TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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