Tesla Cybertruck, Ford F-150'ye karşı! Bu sözler kavga çıkartır!

26.11.2019 15:37 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:39

Tesla'nın pick-up modeli Cybertruck'ın lansmanında yaşanan kırık cam skandalına karşılık gelen haberler, "kırılmaz" denilen camın kırılmasının müşterileri pek etkilemediğini gösteriyor. Oldukça ciddi bir satış rakamına ulaştığı belirtilen Tesla Cybertruck ise tanıtım kapmanyalarında şimdi de pick-up pazarına meydan okumaya başladı.

Tesla'nın ilk hedef aldığı marka ise Ford oldu. F serisi pick-up'ların bu yılın ocak-eylül döneminde 662 bin 574 adet satış gerçekleştirerek ABD pick-up pazarında liderliğe oturdu. Onu Ram, Chevrolet Silverado, Toyota Tacoma izliyor.

İlk iş olarak Ford'un F-150'sini hedef alan Tesla, Cybertruck ile F-150'ye halat çekmece oynattı. İki aracı tersten halatla birbirine bağlayarak tam gaz harekete geçiren Tesla, bu video ile Cybertruck'ın F-150'dan daha güçlü bir pick-up olduğunu ispatlamaya çalıştı.

Cybertruck'ın ilk gazlamadan çok kısa bir süre sonra F-150'yi zorlanmadan peşinden sürüklediği görüntülerle ilgili açıklama da yapan Tesla, "Elma ile elmayı test etmemiz için bize bir tane Cybertruck göndermeniz gerek" dedi.

Bu videoyu Ford'un bir yanıt verip vermeyeceği, Tesla'nın listedeki diğer pick-up'ları da hedef alıp almayacağı merakla bekleniyor.

Cybertrcuk – F 150 videosu Musk ve deGrasse Tyson arasında tartışma yarattı

Elon Musk'ın Twitter'da videoyu paylaşması üzerine ünlü bilim insanı Neil deGrasse Tyson ilginç bir tartışma başlattı. Tyson yaptığı yorumda "Elektrikli araçlar iki aks üstünde de ağır olmakla ünlü. Hepsi dönen tekerleklerin üstünde taşınan ağırlıkla ilgili. Çekim gücünün kaynağı bu, motor gücü değil." dedi.

Tyson'a cevap vermekte gecikmeyen Musk ise "Elektrikli motorlar aynı zamanda delice bir torka sahip. Eğer iki kamyonete de maksimum ağırlık yüklersek, elektrikli motor hala kazanır. Fizik kanundur, geri kalan herşey ise bir öneri." yorumu yaptı.

Bilim dünyasının ünlü iki isminin tartışması burada bitmedi tabi ki. Tyson, " Hepimiz torku severiz. Ama yüksek tork, eğer sürtünme yaratamaya yarayacak ağırlık yoksa, tekerleği sadece olduğu yerde döndürür. F150'yi arka lastiklerine en iyi çekim gücünü verecek şekilde tamamen yükle, onu öyle tepeye doğru çekmeye çalış. Onun dışında katılıyorum: İki aracı da tamamen yükle ve en iyi tork kazansın." yorumu yaptı.

Elon Musk ise bu yorumun ardından, "Katılıyorum, görmesi heyecan verici bir şey olur!" dedi. Başka bir Twitter kullanıcısının web yayını istemesi üzerine ise Musk, "Tabiki, önümüzdeki hafta yapmaya çalışırız" diyerek tartışmayı heyecan verici bir noktaya taşıdı.