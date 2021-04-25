Teşkilat Gürcan kimdir? Teşkilat Ahmet Uğur Say kimdir, kaç yaşında? Ahmet Uğur Say biyografisi!

Pazar günleri TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Gürcan karakterini canlandıran Ahmet Uğur Say merak edilmeye başlandı. Peki, Teşkilat Gürcan kimdir? Teşkilat Ahmet Uğur Say kimdir, kaç yaşında? Ahmet Uğur Say nereli, mesleği nedir? Ahmet Uğur Say hayatı ve biyografisi nedir?

Pazar günleri TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Gürcan karakterini canlandıran Ahmet Uğur Say merak edilmeye başlandı. Peki, Teşkilat Gürcan kimdir? Teşkilat Ahmet Uğur Say kimdir, kaç yaşında? Ahmet Uğur Say nereli, mesleği nedir? Ahmet Uğur Say hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

TEŞKİLAT GÜRCAN KİMDİR?

Dizide dikkatleri üzerinde toplayan çeken Gürcan, ekibin siber uzmanıdır. Gerçek bir hacker olan Gürcan, bilgisayar, telefon gibi akıllı cihazlara kolayca sızabilmektedir.

TEŞKİLAT AHMET UĞUR SAY KİMDİR?

16 Ekim 1986'da Manisa'da doğdu. 34 yaşındaki Ahmet Uğur Say Terazi burcudur. Say, oyuncu ve tiyatro kişiliğiyle tanınmaktadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Ardından Celal Bayar Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Bölümü'nden yüksek lisans derecesi almıştır. Manisa Belediyesi tiyatrolarında çalışmıştır.

Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinden hatırladığımız Ahmet Uğur Say, başarılı bir performans ortaya koymuştu. Say, şimdi de Teşkilat dizisindeki rolüyle gündemde yer almaya başladı.

DİZİLERİ

Komedi Türkiye

Artiz Mektebi

Kurtlar Vadisi Pusu

Vatanım Sensin

Teşkilat

TEŞKİLAT KONUSU

Teşkilat, Tims&B imzalı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen Türk televizyon dizisi. TRT 1'de yayınlanmaktadır.

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ekrana getirecek... Ankara'daki SİHA fabrikasına terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri tarafından organize edildiği tespit edilir. Bunun üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı içinde gizli bir tim kurulur. Bu timin amacı saldırının arkasındaki güçleri tespit etmek ve ortadan kaldırmaktır.