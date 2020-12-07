Tesettür giyimde kabanların yeri nasıl?
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Tesettür giyimde kabanların yeri nasıl?

07.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:01
Tesettür giyimde kabanların yeri nasıl?

Tesettür giyim birçok kadın için artık sadece örtünmek çıkıp kendi içinde bir moda anlayışına dönüştü. Pek çok sektör üreticisi ise bunun farkında ve hep daha farklı ve daha dikkat çeken seriler ile tüketici karşısına çıkıyor. Bu noktada bazı parçalar ise tesettür giyim için olmazsa olmaz hale geliyor. Bunların başında ise tesettür kabanlar var.

Tesettür kabanlar kendi içinde pek çok seçeneğe ayrılsa da tesettür giyimde kaban kullanmanın da bazı yazısız kuralları var. Renklerinden boylarına, kombine uyumlarından tutunda pek çok ayrıntıya kadar tesettür kabanların yerine bu sektör için oldukça ayrı. Bu kabanların en ince düşünülmüş modellerini ise Qras bünyesinde bulmak mümkün.

Tesettür giyimde kabanların yeri nasıl?

TESETTÜR KABANLARDA RENK TERCİHLERİ

Tesettür kabanlar hem tesettür anlamına hem de genel kullanımlara hitap edecek şekilde genelde daha çok toprak tonlarında tercih edilir. Ancak son yıllarda bu kullanım şekli de oldukça değişti. Renkli ve canlı renklerde tesettür kabanlarda yerini aldı. Sade bir gömlek ya da şık bir bluz ile kombinleyeceğiniz bu renkli kabanları kullanmaktan çekinmemek gerekiyor.

Tesettür giyimde kabanların yeri nasıl?

TESETTÜR KABANLARDA EN ÖNEMLİ NOKTA BOYLARI

Tesettür kaban kullanımı itibariyle zaten kış ayları ve oldukça soğuk dönemler için üretiliyor. Hal böyle olunca oldukça kalın ve uzun üretilmesi ve kullanılması da kaçınılmaz oluyor. Ancak moda dünyasının yazısız kurallarını da hiçe saymamak gerekir. Bu noktada bilek boyunda kaban tercihi en doğru tercih olacaktır. Bu sizi hem olduğunuzdan kısa göstermez hem de istenilen örtünmeyi sağlar.

Tesettür giyimde kabanların yeri nasıl?

TESETTÜR KABANLARDA BU YIL TÜYLER MODA

Tesettür kabanlarda pek çok detay son yıllarda oldukça sıklıkla kullanılır oldu. Bunların ilk ve en önemlisi tüyler. Tüyler kendi içinde oldukça çeşide ayrılsa da sahte kürk olarak oldukça şık duran bu tüy kullanımı pek çok markada oldukça yaygın. Bu modellerin en güzellerini ise yine Qras çatısı altında bulabilirsiniz.

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