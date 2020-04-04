Terörist başının doğum gününe sıkı güvenlik önlemi TERÖR örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 71'inci doğum günü nedeniyle doğduğu yer olan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'nde güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

TERÖR örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 71'inci doğum günü nedeniyle doğduğu yer olan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'nde güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutulan terörist başı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü yandaşları, 2004 yılından bu yana her yıl 4 Nisan'da tören düzenleyerek kutlamak istiyor. Şanlıurfa Valiliği terör örgütü yandaşlarının Halfeti'ye bağlı Ömerli Mahallesi'ne gidişlere her yıl olduğu gibi bu yıl da izin verilmeyeceğini duyurdu. 21 yıldır İmralı'da hapis cezasını çeken Öcalan'ın doğum günü için polis ve jandarma ekipleri, Birecik ve Halfeti'de yoğun güvenlik önlemi aldı. 15 noktada bin personelin görevlendirildiği kentte, Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyenlerin geçişlerine izin verilmiyor. Özel hareket polislerinin zırhlı araçlarla önlem aldığı denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranıyor, içinde bulunanlar ise kimlik kontrolünden geçiriliyor.

Kaynak: DHA