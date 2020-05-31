Terör saldırısında şehit olan askerler törenle memleketlerine uğurlandı
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Terör saldırısında şehit olan askerler törenle memleketlerine uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde keşif ve gözetleme görevi yapan güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan askerler için tören düzenlendi.

31.05.2020 08:48 | Son Güncelleme: 31.05.2020 08:54

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde keşif ve gözetleme görevi yapan güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan askerler için tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehitlerin naaşları silah arkadaşları tarafından omuzlanarak helikoptere konuldu.

Şehit Bora'nın cenazesi memleketi Tokat'a, şehit Günay'ın cenazesi de Hatay'a gönderilmek üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Terör saldırısında şehit olan askerler törenle memleketlerine uğurlandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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