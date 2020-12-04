Terme'de güzergah gerginliğine istişareli çözüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Terme'de güzergah gerginliğine istişareli çözüm

04.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:31
Terme'de güzergah gerginliğine istişareli çözüm

Terme'de UKOME kararıyla yapılan güzergah değişikliğinin ardından gelen şikayetlere sessiz kalmak istemeyen Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan minibüsçü esnafı ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Terme'de UKOME kararıyla yapılan güzergah değişikliğinin ardından gelen şikayetlere sessiz kalmak istemeyen Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan minibüsçü esnafı ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Terme'de geçen günlerde halktan gelen talep doğrultusunda Samsun UKOME Kurulu tarafından Yalı Mahallesi dolmuş güzergahında yapılan değişiklik minibüs esnafından gelen tepki üzerine yeniden masaya yatırıldı. Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Samsun Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan, İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Doğan, Jandarma Komutanı Eren Dede, Terme Şoförler Odası Başkanı Şuayip Akbulut, Evci, Sakarlı, Kozluk ve Yalı Mahalleleri minibüs dernek başkanları ve mahalle muhtarları ortak bir çözüm oluşturmak için bir araya geldi.

Ortak bir yol haritası belirlemek için bir araya geldiklerini ifade eden Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, "Terme her geçen gün gelişen ve büyüyen bir ilçe. Bu nedenle zaman zaman gelişimin sancılarını yaşıyor. Bugün minibüsçü esnafımızın yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için buradayız" dedi.

Toplantının hayırlara vesile olması dileğiyle sözüne başlayan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bu şehirde hep birlikte yaşıyoruz. Bir vatandaşımızı diğerine değişme ihtimalimiz yok. Yaşanan sorunu hep birlikte ortak akıl ile çözmek istiyoruz. Şehrimizi hep birlikte ileriye taşıyacağız. İstikametimizi doğru belirleyeceğiz. Birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.

Minibüsçü esnafların ve mahalle muhtarlarının görüş ve önerilerinin dinlendiği toplantı, kararların istişare edilmesi için önümüzdeki haftaya ertelenerek sonlandı. - SAMSUN

Terme'de güzergah gerginliğine istişareli çözüm
Terme'de güzergah gerginliğine istişareli çözüm
Terme'de güzergah gerginliğine istişareli çözüm
Terme'de güzergah gerginliğine istişareli çözüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çözüm Merkezi ile 116 bin 660 talep çözüme kavuşturuldu
Çözüm Merkezi ile 116 bin 660 talep çözüme kavuşturuldu
Balkan gençliği ortak sorunlara ortak çözümler arıyor
Balkan gençliği ortak sorunlara ortak çözümler arıyor
Madencilik sektörü, talep ve çözüm önerilerini Cumhurbaşkanı'na sundu
Madencilik sektörü, talep ve çözüm önerilerini Cumhurbaşkanı'na sundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Bülent Arınç Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Falcao Sörloth Caner Erkin Yılmaz Vural Nacer Chadli
Tüm Haberler Ocak İzmir Şehit Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Terme'de güzergah gerginliğine istişareli çözüm - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 10:40:19. #1.14#
title